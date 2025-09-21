Кристофер Нолан избран за претседател на Американското здружение на режисери

Кристофер Нолан беше избран за време на двегодишната национална конвенција на асоцијацијата. Нолан, кој се кандидираше за највисоката функција без противкандидат, ќе ја преземе функцијата од досегашниот претседател Лесли Линка Глатер, која го водеше синдикатот од 19.500 членови на режисери

Американското здружение на режисери го назначи еден од своите најславни членови за свој нов претседател, пренесува Холивуд Репортер.

Кристофер Нолан беше избран за време на двегодишната национална конвенција на асоцијацијата. Нолан, кој се кандидираше за највисоката функција без противкандидат, ќе ја преземе функцијата од досегашниот претседател Лесли Линка Глатер, која го водеше синдикатот од 19.500 членови на режисери, соработници и помошници режисери, менаџери за продукција на единици и сценски менаџери за време на штрајковите на актерите и сценаристите во 2023 година.

„Да бидам избран за претседател на Американската асоцијација на режисери е една од најголемите почести во мојата кариера“, изјави режисерката на „Опенхајмер“ и „Темниот витез“. „Нашата индустрија доживува огромни промени и им се заблагодарувам на членовите на Гилдата што ми ја доверија оваа одговорност. Исто така, сакам да ѝ се заблагодарам на претседателката Глатер за нејзиното водство во текот на изминатите четири години. Со нетрпение очекувам да соработувам со неа и со новоизбраниот Одбор за да постигнам важна креативна и економска заштита за нашите членови.“

Тоа е голем развој за DGA, со оглед на тоа што Нолан е еден од најпознатите режисери на својата генерација, поврзан со приказни слични на кутии за сложувалки кои си играат со теми на време и сеќавање. „Мементо“ од 2000-тите, со Гај Пирс во главната улога, го направи режисер за гледање во Холивуд, додека Нолановата верзија на франшизата за Бетмен, почнувајќи со „Бетмен почнува“ од 2005 година, му донесе култна публика. Во годините потоа, бидејќи Нолан се покажа како привлечен филм за кино благајните, тој ја искористи својата слава за да го прослави гледањето филмови во кината – и се залагаше за употреба на форматот од 70 мм.

Филмските обожаватели надвор од зоната од триесет милји можеби се помалку запознаени, сепак, со синдикалната служба на Нолан, дури и кога таа се зголеми во последната деценија. Член на DGA од 2001 година, Нолан служеше во националниот одбор на синдикатот и во советот на западните режисери од 2015 година. Тој моментално е претседател на комитетот за креативни права на театарот на синдикатот и неговиот комитет за вештачка интелигенција.

За време на конвенцијата, 167-те делегати на синдикатот дополнително ги реизбраа ветеранските телевизиски режисери Лаура Белси („Живите мртовци“) за национален потпретседател на групата и Парис Баркли („Доктор Одисеја“) за нејзин секретар-благајник.

Заменик-директорката на CBS, Џојс Томас, беше избрана за помошник-секретар-благајник, режисерот на „Малком во средината“, Тод Холанд, беше избран за прв потпретседател, режисерот на „Аполо 13“, Рон Хауард, беше избран за втор потпретседател, а режисерката на „Жената крал“, Џина Принс-Бајтвуд, беше избрана за трет потпретседател.

Новоизбраните лидери на еснафот наскоро ќе бидат ставени на тест, бидејќи DGA влегува во своите најнови преговори за основниот договор со студијата и стримерите следната година. Во саботата, Алијансата на филмски и телевизиски продуценти – која преговара во име на овие големи работодавци – објави соопштение во кое му честита на Нолан.

Групата рече: „Со нетрпение очекуваме да соработуваме со претседателот Нолан за да ги решиме најважните прашања за членовите на DGA, а воедно да обезбедиме нашите компании-членки да останат конкурентни во брзо менувачката индустрија“.