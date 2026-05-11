Високиот претставник во Босна и Херцеговина наскоро ќе поднесе оставка од таа позиција, а за сè треба официјално да ја информира јавноста во наредните денови, пренесува Босанскиот Кликс.

Според неофицијални информации, Шмит ќе изјави дека поднесува оставка од лични причини, но не планира да ја напушти позицијата додека не се избере нов висок претставник.

По оставката, Шмит ќе побара од Советот за спроведување на мирот (СИМ) да го започне процесот на избор на нов висок претставник бидејќи смета дека БиХ сè уште не е подготвена да функционира без таа фигура.

Во своето јавно обраќање, тој планира да објасни зошто сè уште не е време за затворање на ОХР, а една од главните причини е што програмата 5+2, која е услов за затворање на ОХР, сè уште не е исполнета.

Ова е програма што вклучува решение за државен имот, воен имот, спроведување на конечната арбитражна одлука за округот Брчко, фискална одржливост на државата, зајакнување на владеењето на правото и два дополнителни услови: потпишување на Спогодба за стабилизација и асоцијација со ЕУ и позитивна оценка од СИМ за политичката ситуација во БиХ.

Шмит, покрај личните причини, има и други причини за оставка

Еден од условите на програмата, решението за државниот имот, е еден од најголемите проблеми што му предизвикува главоболки на Кристијан Шмит и го тера да поднесе оставка од функцијата висок претставник. Имено, сегашната администрација на Соединетите Американски Држави е исклучително заинтересирана за решавање на ова прашање, но Шмит нема соодветна идеја.

На заминувањето на Шмит му претходеа години лобирање од Република Српска за негово протерување од БиХ, со оглед на тоа што властите во тој ентитет го сметаат за нелегално избран бидејќи направил потези што не ѝ одговараат на СНСД.

Во време кога СНСД постигна договор со администрацијата на Доналд Трамп за укинување на санкциите и повлекување на контроверзните закони од РСНА, неофицијалните информации од Klix.ba исто така велеа дека заминувањето на Кристијан Шмит е дел од тој пакет. Затоа, оставката на Шмит може да се гледа и во таа светлина.

Дополнително, во последните денови, пораките од РС за потребата Шмит да ја напушти функцијата висок претставник се интензивираа, а делегацијата на СНСД вчера ја посети Русија. По средбата со Путин, тие истакнаа дека Шмит бил една од темите и рекоа дека бараат од Русија да интервенира во ова прашање.

Од друга страна, според информациите од Klix.ba, токму Американците бараат Шмит да си замине, и тоа веднаш. Тие исто така бараат неговите должности да ги извршува заменик-претседателот Луис Кришок, кој е надзорник за округот Брчко, до изборот на нов висок претставник.