Крис Риа, музичарот зад празничната класика „Drive Home for Christmas“, почина на 74-годишна возраст. Пејачот почина во болница по кратко боледување, изјави портпарол на неговото семејство, пренесува Би-Би-Си.

Во соопштението во име на неговата сопруга и двете деца се вели: „Со огромна тага ја објавуваме смртта на нашиот сакан Крис. „Тој почина мирно во болница порано денес по кратко боледување, опкружен со своето семејство.“ Ѕвездата, инспирирана од блузот, имаше низа хитови, вклучувајќи ги „Auberge“, „On the Beach“, „Fool (If You Think It’s Over“, „Let’s Dance“ и „Road to Hell“.

Оддавајќи почит на X, ФК Мидлсборо изјави: „Длабоко сме тажни што дознавме за смртта на Крис Риа. Икона на Тиссајд. Почивај во мир, Крис.“ Хитот на Риа од 1980-тите „Drive Home for Christmas“ ја раскажува приказната за уморен патник кој се враќа дома во густ сообраќај. Оваа година, тој е претставен на нова публика како позадина за божиќната реклама на M&S Food.

Во 2020 година, платформите на социјалните медиуми на пејачот објавија разговор помеѓу Риа и неговиот пријател и колега комичар од Мидлсбро, Боб Мортимер, објаснувајќи како дошол до пишување на песната.

Рија рече дека во тоа време бил на социјална помош, неговиот менаџер штотуку го напуштил и му било забрането да вози. Неговата тогашна девојка Џоан (која ја запознал кога двајцата имале 16 години и подоцна се ожениле) морала да го земе во Лондон во своето мини и да го одвезе дома.

Тоа е она што го инспирирало за песната, која е напишана во 1978 година, 10 години пред да биде објавена како сингл во 1988 година. Запрашан што мисли кога ја слуша песната, пејачот се пошегува за тоа како таа му го купила „тој прекрасен мал одмор на Малдивите“. Песната оттогаш е обработена од уметници, вклучувајќи ги Енгелберт Хампердинк и Стејси Соломон.

Реа беше добар пријател со Мортимер и во 1997 година ја снимија „Let’s Dance“ за финалето на ФА Купот на фудбалскиот клуб Мидлсбро. Во понеделник вечерта, Мортимер објави на X: „Толку е тажно. Прекрасен, брилијантен, смешен џин од типот. О, човече… Почивај во мир Крис… Легенда на Боро засекогаш. Љубов до семејството и пријателите.“

Но, покрај успехот на пејачот и текстописец, тој страдаше од разни здравствени проблеми во текот на годините. Нему му беше отстранет панкреасот неколку години откако му беше дијагностициран рак на панкреасот на само 33-годишна возраст во 1994 година, што значеше дека развил дијабетес тип 1. Подоцна доживеа мозочен удар во 2016 година.

Ѕвездата никогаш не ги заборави своите корени, а минатата година за списанието Сага изјави: „Секогаш сум имал тежок однос со славата, дури и пред мојата прва болест. „Ниту еден од моите херои не беше рок-ѕвезда. Еднаш пристигнав во Холивуд за доделувањето на Греми наградите и мислев дека ќе се сретнам со луѓе кои ми беа важни, како Рај Кудер или Ренди Њуман. Но, бев опкружен со поп-ѕвезди.“

Тој додаде: „Работата со славните тргна наопаку во смисла дека сите се обидоа да се надминат еден со друг. Тие не вложуваат труд.“ Зборувајќи за својата сопруга во истото интервју, тој рече: „Нашиот златен момент е секое утро кога има борба со лакти околу тоа чиј ред е да го направи кафето.

„Потоа има големи шолји свежо кафе, вести од BBC Breakfast или Sky и гледаме низ прозорецот кон селото еден час, а ние сè уште имаме 16 години. Имаме среќа што сè уште го имаме тоа чувство.“ Реа е родена во 1951 година во Мидлсбро од татко Италијанец и мајка Ирка, и имала шест браќа и сестри. Тој го започнал својот работен век помагајќи во семејниот бизнис за сладолед.

„Да бидам ирски и италијански во кафе-бар во Мидлсбро – го започнав мојот живот како аутсајдер“, рече тој подоцна.