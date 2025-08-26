вто, 26 август, 2025

Криминална група под истрага за фиктивно тргување со нафта и незаконски поврат на ДДВ

Групата ја сочинувале 13 лица, меѓу кои се и четворица косовски државјани и една државјанка на  Хрватска

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Мета.мк

Тринаесет лица, меѓу кои се и четворица косовски државјани и една државјанка на  Хрватска се под истрага на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и Управата за финансиска полиција бидејќи се сомничат дека учествувале во даночно затајување, даночна измама и перење пари. Досега се уапсени седум лица.

Како што информираат од Обвининителството, вчера е спроведена акција на повеќе локации низ државата, која е резултат на двегодишна предистражна постапка во соработка со Управата за финансиска полиција во која е откриено дека групата фиктивно тргувала со нафтени деривати и го оштетиле буџетот со незаконски поврат на ДДВ.

Осомничените се товарaт дека од 2014 до 2023 година организирале и учествувале во криминална група со цел стекнување противправна имотна корист преку даночно затајување, даночна измама и перење пари со што го оштетиле Буџетот на државата во големи размери. Групата креирала мрежа од фирми преку кои се вршела продажба и фиктивна трговија со нафтени деривати, се изготвувале фактури со невистинита содржина, со цел да се избегне плаќањето на даночни обврски и да се оствари незаконски поврат на ДДВ. Преку фирми што не поседуваат дозволи за трговија со нафтени деривати се вршела набавка, транспорт и продажба на Еуросупер, Еуродизел и Екстралесно гориво, со намера да избегнат целосно или делумно плаќање на законски предвидените даночни обврски. Продажбата во поголем број случаи се одвивала без издавање на фискални сметки и фактури, а средствата прибрани во готово не биле евидентирани во сметководствената документација.

Осомничените странски државјани, кои формално биле назначени за одговорни лица во повеќе осомничени правни субјекти, немале регулиран престој во земјава, што организаторите на групата го користеле како начин за прикривање на нивната поврзаност со криминалното дејствување.

За уапсените членови на криминалната група Јавниот обвинител побарал притвор и судот определи мерка во траење од 30 дена, за останатите, петмината странски државјани и еден македонски државјанин мерката ќе биде определена во отсуство.

ПОВРЗАНО

Македонија

Осум лица се тепале заради нерасчистени семејни односи, еден ќе одговара за обид за убиство

Осум лица ќе добијат кривични пријави заради учество во тепачка во Скопје. Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против едно од лицата за обид...
Повеќе
Македонија

Под истрага 49 лица за злоупотреби во постапки за стекнување со право за туѓа нега и инвалидски пензии

По повеќемесечна предистражна постапка што се водела во рамки на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, вчера, Министерството за внатрешни...
Повеќе

Најнови

Македонија

Лишен од слобода возач во Кичево, со возило удрил во пешак и го напуштил местото, пешакот подоцна починал

На 25.08.2025 во 09:20 часот во Кичево, полициски службеници од ОВР Кичево го лишиле од слобода Ф.Л.(18) од Кичево. Имено, околу 06:55 часот на пешачки премин на бул.„Ослободување“, тој со патничко...
Повеќе
Подглавна секција

Гувернерот Прицкер ја оспорува заканата на Трамп за испраќање војници во Чикаго

Гувернерот Џ.Б. Прицкер од Илиноис има порака до претседателот Трамп: Држете ја војската подалеку од Чикаго, пренесува Њујорк Тајмс. Прицкер, демократ, стоеше покрај реката Чикаго во понеделник попладне, придружуван од градоначалникот Брендон...
Повеќе
Подглавна секција

Австралија го обвини Иран за антисемитските напади во Сиднеј и Мелбурн

Австралија вели дека ќе го протера амбасадорот на Иран откако тврдеше дека владата на земјата ги насочила антисемитските напади во Сиднеј и Мелбурн, пренесува Би-Би-Си. Премиерот Ентони Албанезе рече дека нападите биле...
Повеќе
Македонија

Премиера на „Јон Вардар против галаксијата“ во октомври во Сиднеј

Првиот македонски долгометражен анимиран филм „Јон Вардар против галаксијата“, во режија на Гоце Цветановски, ќе ја има својата австралиска премиера на Sydney Science Fiction Film Festival, најголемиот филмски фестивал во Австралија...
Повеќе

Лишен од слобода возач во Кичево, со возило удрил во пешак и го напуштил местото, пешакот подоцна починал

На 25.08.2025 во 09:20 часот во Кичево, полициски службеници од ОВР Кичево го лишиле од слобода Ф.Л.(18) од Кичево. Имено, околу 06:55 часот на пешачки премин на бул.„Ослободување“, тој...

Гувернерот Прицкер ја оспорува заканата на Трамп за испраќање војници во Чикаго

Австралија го обвини Иран за антисемитските напади во Сиднеј и Мелбурн

Премиера на „Јон Вардар против галаксијата“ во октомври во Сиднеј

Криминална група под истрага за фиктивно тргување со нафта и незаконски поврат на ДДВ

Трамп тестира до каде оди неговата моќ, ја отпушти гувернерката Кук бидејќи земала два станбени кредити

Светските лидери и медиумите го осудија израелскиот напад врз болница во Газа, во кој загинаа и новинари

Путин не го вратил Крим каде што му е местото

Олеснети условите за увоз на возила

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Лишен од слобода возач во Кичево, со возило удрил во пешак и го напуштил местото, пешакот подоцна починал

Гувернерот Прицкер ја оспорува заканата на Трамп за испраќање војници во Чикаго

Австралија го обвини Иран за антисемитските напади во Сиднеј и Мелбурн