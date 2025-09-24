Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни

Кремљ денес ги отфрли централните аргументи за реторичкиот пресврт на американскиот претседател Доналд Трамп во врска со војната во Украина, велејќи дека тоа ќе им обезбеди на САД „вистински информации“ за тоа што се случува на бојното поле, пренесува Ројтерс.

Во ненадејна реторичка промена во корист на Украина, Трамп изјави дека верува дека Киев може да ја врати целата своја земја што ја зеде Русија – која контролира околу една петтина од земјата – и дека треба да дејствува сега, бидејќи Москва се соочува со „големи“ економски проблеми.

Кремљ возврати дека руската економија е стабилна, и покрај некои проблеми предизвикани од санкциите, и дека бавното, но стабилно напредување на руските сили во Украина е дел од намерна стратегија, при што Киев, а не Москва, е на пониска нога.

„Колку што разбираме, изјавите на претседателот Трамп беа дадени по комуникацијата со (украинскиот претседател) Зеленски и, очигледно, под влијание на визијата што ја постави Зеленски. Оваа визија е во остра спротивност со нашето разбирање за моменталната состојба на работите“, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, за новинарите.

„Фактот дека Украина е охрабрувана на секој можен начин да продолжи со непријателствата и аргументот дека Украина може да врати нешто, според нас, е погрешен аргумент… Динамиката на фронтот зборува сама за себе“, рече тој.

Иако Русија продолжи да напредува во многу области, таа веќе некое време не направи голем пробив во Украина.

РУСИЈА ГО ОТФРЛА КОМЕНТАРОТ НА ТРАМП ЗА „ХАРТИЕНИОТ ТИГАР“

Песков беше налутен од описот на Трамп за Русија како „хартиен тигар“.

Русија беше повеќе поврзана со мечка отколку со тигар, а хартиените мечки не постоеја, изјави Песков за радио станицата РБЦ.

Некои руски националисти го видоа пресвртот на Трамп како знак дека тој ги мие рацете од војната во Украина по неговите неуспешни обиди да посредува во брз мировен договор, истакнувајќи дека не ветил никаква поголема американска помош за Киев, туку ја префрлил одговорноста врз Украина и Европската Унија.

„Да, Трамп одеднаш му кажа на светот за својата љубов кон Украина“, рече Константин Малофеев, ултранационалистички тајкун и политички влијателен човек.

„Но, главната поента… е дека САД ги мијат рацете од работата. Европската Унија ќе плати за сè. Уште поедноставно кажано: Трамп ја испрати Украина да се бори против Русија заедно со Европа, додека купува оружје од САД.“

ЛАВРОВ ЌЕ МУ ГО ИЗНЕСЕ СТАВОТ НА РУСИЈА НА РУБИО

Песков рече дека рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров ќе разговара со американскиот државен секретар Марко Рубио подоцна во среда и ќе му даде „вистински информации“ на Вашингтон за состојбата во Украина.

Песков рече дека постепениот напредок на Русија во Украина е резултат на она што тој го нарече добро осмислена стратегија.

„Одиме напред многу внимателно за да ги минимизираме загубите и да не го уништиме нашиот офанзивен потенцијал“, рече тој.

Западните воени аналитичари го припишуваат недостатокот на каков било неодамнешен руски пробив на решителната и снаодлива украинска одбрана и природата на војувањето со беспилотни летала, при што двете страни се исцрпени од повеќе од 3,5 години војна.

Поранешниот претседател Дмитриј Медведев, сега заменик-претседател на Советот за безбедност на Русија, рече дека Трамп „се лизнал во алтернативна реалност“ и предвиде дека повторно ќе се сврти.