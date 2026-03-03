Рускиот претседател Владимир Путин ќе му ја пренесе на Иран загриженоста на арапските лидери поради нападите на Техеран врз нафтената инфраструктура во регионот, соопшти Кремљ додека конфликтот со Иран продолжи да се шири, пренесува Ројтерс.

Путин имаше низа телефонски разговори со четворица лидери од арапските заливски држави, нудејќи да ги искористи врските на Москва со Техеран, со кој Русија има стратешко партнерство, за да се обиде да ги намали тензиите во регионот.

„Путин сигурно ќе вложи максимални напори да придонесе барем за мало смирување на тензиите“, им изјави во вторникот на новинарите портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков.

„Вчерашните разговори, практично со сите негови соговорници, беа фокусирани на тоа Путин да им ја пренесе на нашите колеги во Иран неговата длабока загриженост поради ударите врз нивната инфраструктура, користејќи го дијалогот што го одржуваме со иранското раководство.“

Цените на нафтата во вторникот пораснаа трет ден по ред, откако Иран одговори на нападите на САД и Израел со удари врз енергетска инфраструктура во заливските земји и врз танкери во Ормускиот Теснец.

Путин за време на викендот им изрази сочувство на семејството на иранскиот врховен лидер, ајатолахот Али Хамнеи, во белешка упатена до претседателот Масуд Пезешкијан, но Кремљ не објави никакви дополнителни контакти со високото иранско раководство откако ударите започнаа во саботата.

Путин, исто така, не разговарал со американскиот претседател Доналд Трамп, а Песков рече дека во овој момент нема планови за таков разговор.