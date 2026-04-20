Кремљ ја поздрави победата и желбата на Румен Радев да ги реши проблемите со Русија преку прагматични разговори по изборната победа на Радев.

Официјалните резултати покажаа дека партијата на Радев, Прогресивна Бугарија, потенцијално ​ја приближува земјата-членка на Европската Унија и НАТО кон Москва, објави Ројтерс.

Радев кој се спротивставува на воената поддршка за воените напори на Украина против Москва, зборуваше и за подобрување на врските со Москва и продолжување на слободниот проток на руска нафта и гас во Европа.

На прашањето во понеделник од новинар за наводната паника во Европа поради победата на Радев и дали Радев е руски „тројански коњ“, портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков, рече: „Секако, нè охрабруваат зборовите на г-дин Радев, кој победи на изборите, како и оние на одредени други европски лидери, во врска со нивната подготвеност за решавање на проблемите преку дијалог.“

Но, Песков рече дека смета оти би било прерано да се извлекуваат пошироки заклучоци за тоа дали целокупната политичка клима во Европа се менува.