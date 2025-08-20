сре, 20 август, 2025

Кремљ ја минимизира можноста за средба меѓу Путин и Зеленски, Трамп инсистира на директни разговори

Трамп призна дека конфликтот е „тежок за решавање“ и предупреди дека Путин можеби воопшто не сака да склучи договор

Фото: Украинскиот претседател Володимир Зеленски и генералниот секретар на НАТО, Марк Руте во Белата куќа Белата куќа (The White House), јавен домејн, Викимедија комонс

Кремљ ги намали шпекулациите за претстоен самит помеѓу рускиот претседател Владимир Путин и украинскиот претседател Володимир Зеленски, додека Доналд Трамп повторно повика двајцата лидери да се сретнат и да разговараат за прекинување на војната во Украина, пренесува Би-би-си.

Повикот на Трамп доаѓа по неговата средба со Путин во Алјаска минатата недела, како и по понеделничките разговори во Белата куќа со Зеленски и седум европски лидери.

Трамп призна дека конфликтот е „тежок за решавање“ и предупреди дека Путин можеби воопшто не сака да склучи договор.

„Ќе дознаеме за претседателот Путин во наредните недели. Можно е да не сака да направи договор,“ рече тој, додавајќи дека тогаш Русија би се нашла во „тешка ситуација“.

Иако Путин му рекол на Трамп дека е „отворен“ за идејата за директни преговори, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров веќе следниот ден порача дека евентуална средба мора да биде внимателно подготвена „чекор по чекор“.

Во меѓувреме, НАТО генералите денеска одржуваат виртуелен состанок, а британскиот воен командант, адмирал Тони Радакин, отпатува во Вашингтон за разговори околу можноста за распоредување на „сила за уверување“ во Украина.

Според медиумските извештаи, Путин му предложил на Трамп, Зеленски да патува во Москва, опција која Киев речиси сигурно нема да ја прифати.

Иако Трамп првично зборуваше за можна примирје, сега тој инсистира двете земји директно да работат на траен мировен договор. Европските лидери и Зеленски во разговорите го убедиле дека за Украина се клучни силни безбедносни гаранции. Трамп најави дека САД би помогнале со воздушна поддршка доколку Европа испрати војници на терен, но исклучи испраќање американски трупи.

Европските сојузници, меѓутоа, се далеку поскептични. Францускиот претседател Емануел Макрон го нарече Путин „предатор“ и изрази „огромно сомневање“ во неговата волја за мир. Финскиот претседател Александар Стуб додаде дека Путин „ретко може да се довери“.

Последната средба меѓу Зеленски и Путин се одржа во 2019 година.

