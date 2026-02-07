Тимот кој беше задолжен за креирање на играта „Clair Obscur: Expedition 33“, која е најдобрата игра за 2025 година, доби статус на „Витези“ според Францускиот ред за уметност и книжевност, како признание за нивниот значаен придонес во уметноста и културата на земјата.

Француското студио Sandfall Interactive ја откри веста оваа недела преку објава на Линкедин, која вклучуваше фотографии од гордиот тим како носи медали доделени од француското Министерство за култура.

Иако е донекаде слично на британскиот витез, Францускиот ред за уметност и писма не им дозволува на носителите да додадат „Сер“ на своите имиња. Сепак, тоа е престижна форма на признание што се доделува на само 200 луѓе ширум светот секоја година, за нивната работа создавајќи нешто од извонредно културно значење.

Од лансирањето на Clair Obscur: Expedition 33 во април 2025 година, играта доби универзално признание од фановите и критичарите. Освои рекордни девет од (исто така рекордни) 13 номинации што ги доби на минатогодишните награди за игри.

„Од Авантуристи до Витези!“ напиша тимот во чест на нивната најнова награда. „Вчера бевме примени во Министерството за култура за да ја прославиме нашата игра, Clair Obscur: Expedition 33. Како такви, членовите на Sandfall Interactive беа наградени со Орден за уметност и писма.

„Ова одликување нè почестува, а нашата најдлабока благодарност оди особено до нашиот тим кој го обликуваше овој свет и до милионите играчи кои го оживеаја. Се надеваме дека нашето патување ќе ги инспирира сите оние кои сакаат да се фрлат и да создадат свое дело.“

Признанието од страна на француското Министерство за култура за работа во областа на видео игрите е реткост, а за целото студио луѓе да биде признаено е сосема уникатно.

Честата на статусот Витез првпат му беше доделена на креатор на игри во 2006 година, кога дизајнерот на Rayman, Rabbids и Beyond Good & Evil, Мишел Ансел, ја доби честа заедно со легендата на Nintendo, Шигеру Мијамото, и креаторот на Alone in the Dark, Фредерик Рејнал. Во меѓувреме, ветеранот продуцент на Zelda на Nintendo, Еиџи Аонума, беше слично награден во 2023 година.

„Носејќи ги своите инспирации на ракавот, Clair Obscur: Expedition 33 се вметнува во пантеонот на одлични RPG игри со брилијантен систем за борба и фасцинантна, потресна приказна“, напиша IGN во нашата рецензија за Clair Obscur: Expedition 33, нарекувајќи ја „модерен RPG класик“.