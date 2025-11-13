Крави, оставени слободно да скитаат нападнале дете во близина на Тиват. Детето го спасил комунален полицаец, кој откако детето кое се обидувало да се спаси криејќи се меѓу два автомобили на тротоар, навреме реагирал и ја отстранил опасноста.

На видео од инцидентот, кое се споделува во јавноста, се гледа како детето бега додека неколку крави слободно се движат по улицата и трчаат кон него, а полицаецот успева да реагира и да спречи можна трагедија.

Како што пишуваат медиумите во регионот, инцидентот повторно го отвора прашањето за неодговорниот однос на сопствениците на добиток и неефикасноста на системот кој со години не успева да го реши проблемот.

Проблемот со стоката оставена да скита трае со години, а пред неколку дена, црногорските медиуми објавија дека говедата често излегуваат и на Јадранската магистрала и на главниот пат во Тиват, провалуваат во дворовите и имотите на мештаните и предизвикуваат голема штета.

Претседателот на Месната заедница Градиошница, Драган Булајиќ, предупреди за долгогодишниот проблем со присуството на напуштена стока која слободно се движи во областа на горните делови на Тиват, од областа Сељаново до Градиошница, и претставува сериозна закана за жителите, имотот и безбедноста во сообраќајот.

Локалната администрација во неколку наврати се обиде да го реши или барем да го намали овој проблем, но во ова беше ограничена од сегашните законски решенија кои не дозволуваат отстрел – на што сè повеќе се повикуваат граѓаните кои со години трпат штета.

Во ретките случаи кога некои од животните се заловени, нивните сопственици не се јавуваат да ги побараат, со што се избегнува правна одговорност.