Кралот Чарлс Трети денеска пристигна во посета на САД во момент кога трансатлантските врски се под притисок, а безбедноста е во центарот на вниманието. Пукањето на вечера во Вашингтон на која присуствуваше претседателот Доналд Трамп во саботата предизвика притисок врз безбедноста на четиридневната државна посета, наменета за прослава на 250-годишнината од постоењето на Соединетите Американски Држави и „специјалните односи“ меѓу САД и Велика Британија.

Бакингемската палата соопшти дека кралот „е многу среќен што слушнал дека претседателот, првата дама и сите гости се неповредени“. По прегледот на безбедноста, палатата соопшти дека патувањето ќе продолжи според планот.

Расколот меѓу британската влада и Трамп околу прашања, вклучително и војната со Иран, веќе ги зголеми политичките влогови за посетата на британскиот монарх. Во последните недели, Трамп го нападна премиерот Кир Стармер поради неговата неподготвеност да се придружи на американските воени напади врз Иран, отфрлајќи го лидерот на Велика Британија како „не Винстон Черчил“ – премиерот од Втората светска војна кој го измисли изразот „специјален однос“ за врската меѓу Велика Британија и САД.

Тоа е дел од поширок раскол меѓу Трамп и сојузниците на САД во НАТО, кои тој ги нарече кукавици и бескорисни затоа што не се придружија на акцијата против Иран. Протечена е-пошта од Пентагон сугерираше дека САД би можеле да ја преиспитаат поддршката за суверенитетот на Велика Британија над Фолкландските Острови во јужниот Атлантик. Велика Британија и Аргентина водеа војна во 1982 година за островите, познати и како Малвински Острови.

Претседателот инсистира дека политичкото заладување нема да влијае на кралската посета. Чарлс нема никаква врска со тоа, рече Трамп во март, мислејќи на НАТО.

Претседателот зборуваше со пофални зборови за Чарлс, постојано нарекувајќи го монархот негов пријател и одличен човек.

Тој, исто така, продолжува да го споменува своето прекрасно патување во Велика Британија во септември со првата дама Меланија Трамп. Стармер лично ја предаде поканата од кралот во Овалната соба пет недели откако републиканскиот претседател се врати на функцијата, во многу јавен обид да го освои претседателот.

Кралското семејство на Велика Британија приреди помпезност и свеченост за Трампови, со гардисти облечени во црвено, дувачки оркестри и раскошен банкет во замокот Виндзор.

„Претседателот Трамп отсекогаш имал големо почитување кон кралот Чарлс, а нивниот однос беше дополнително зајакнат со историската посета на претседателот на Обединетото Кралство минатата година“, изјави портпаролката на Белата куќа, Ана Кели, за Асошиејтед Прес. „Претседателот со нетрпение очекува посебна посета на Нивните Височества, која ќе вклучува прекрасна државна вечера и повеќе настани во текот на целата недела.“

Трамп, во меѓувреме, изјави за Би-Би-Си дека посетата на кралот апсолутно може да помогне во поправката на трансатлантските односи.

„Тој е фантастичен. Тој е фантастичен човек. Апсолутно одговорот е да“, рече претседателот.