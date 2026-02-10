Кралот Чарлс изрази длабока загриженост во врска со обвинувањата за Ендру Маунтбатен-Виндзор и ќе биде подготвен да ја поддржи полицијата доколку биде контактиран поради тврдењата, соопшти Бакингемската палата. Полицијата во долината Темза во понеделникот потврди дека ги проценува тврдењата дека Маунтбатен-Виндзор споделувал доверливи извештаи од неговата улога како владин трговски претставник со сексуалниот престапник за деца и финансиер Џефри Епштајн во 2010 година.

Маунтбатен-Виндзор е осомничен за проследување официјални извештаи за патувања во странство во Сингапур, Кина, Хонг Конг и Виетнам во 2010 и 2011 година, обвинувања кои се појавија по објавувањето на е-поштата од страна на Министерството за правда на САД претходно овој месец.

Портпарол на Бакингемската палата во понеделник вечерта изјави: „Кралот јасно ја искажа својата длабока загриженост, со зборови и преку акции, за обвинувањата кои продолжуваат да излегуваат на виделина во врска со однесувањето на г-дин Маунтбатен-Виндзор“.

Портпаролот додаде дека конкретните тврдења за кои станува збор треба да ги разгледа г-дин Маунтбатен-Виндзор, но рече дека доколку полицијата од долината Темза ни се обрати, ние сме подготвени да ги поддржиме како што би очекувале.

„Како што беше претходно наведено, мислите и симпатиите на Нивните Височества биле и остануваат со жртвите на секаков вид злоупотреба“, рекоа тие.

Полицијата од долината Темза претходно потврди дека разгледува и извештај дека втора жена тврдела дека била испратена во Велика Британија од Епштајн за сексуална средба со тогашниот принц, што наводно се случила во неговата поранешна резиденција во Кралската ложа во 2010 година. Жената, која не е Британка, во тоа време имала околу 20 години.

Објавувањето на документите вклучува е-пошта што укажува дека на 7 октомври 2010 година, тогашниот принц Ендру му испратил на Епштајн детали за неговите претстојни официјални патувања во Сингапур, Виетнам, Шенжен во Кина и Хонг Конг. По патувањето, на 30 ноември, се чини дека тој ги проследил официјалните извештаи за тие посети испратени од неговиот тогашен специјален помошник, Амит Пател, до Епштајн, пет минути по нивното примање.

Не е јасно дали документите содржеле информации чувствителни на пазарот за британските трговски договори или дали тогашниот принц го потпишал Законот за службени тајни.

Владините упатства нагласуваат дека улогата на трговски претставник носи обврска за доверливост во врска со чувствителните информации. Ова може да вклучува чувствителни, комерцијални или политички информации споделени за релевантни пазари/посети, се вели во упатствата. „Оваа обврска за доверливост ќе продолжи да важи по истекот на нивниот мандат. Покрај тоа, ќе се применуваат Законите за службени тајни од 1911 и 1989 година.“

Порано во понеделникот, портпаролот изјави дека Вилијам и Кејт, принцот и принцезата од Велс, се длабоко загрижени од континуираните откритија од досиејата на Епштајн.

Во соопштението, портпаролот на Кенсингтонската палата рече: „Можам да потврдам дека принцот и принцезата од Велс се длабоко загрижени од континуираните откритија. Нивните мисли остануваат фокусирани на жртвите.“

Вилијам пристигна во понеделник во Саудиска Арабија на тридневна турнеја низ земјата, а се вели дека Кенсингтонската палата сакала позицијата на принцот и принцезата да биде позната за да му овозможи на Вилијам да се фокусира на турнејата. Голем дел од работата на кралското семејство е засенета откако Министерството за правда на САД објави повеќе од 3 милиони документи поврзани со Епштајн.