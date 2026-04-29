Британскиот крал Чарлс во говор во Конгресот на САД истакна дека и покрај ерата на неизвесност и конфликти во Европа и на Блискиот Исток, Велика Британија и САД секогаш ќе бидат цврсти сојузници обединети во одбраната на демократијата, во време на длабоки поделби меѓу двата долгогодишни сојузници околу војната со Иран.

„Какви и да се нашите разлики, какви и да се несогласувањата што ги имаме, ние сме обединети во нашата посветеност да ја одржиме демократијата, да ги заштитиме сите наши луѓе од штета и да ја поздравиме храброста на оние кои секојдневно ги ризикуваат своите животи во служба на нашите земји“, им рече Чарлс на американските пратеници за време на реткиот говор на заедничкиот состанок на Сенатот и Претставничкиот дом, и по долготрајните овации на неговиот влез со кралицата Камила.

Во говорот за кој Бакингемската палата претходно изјави дека нема да биде политички, Чарлс се осврна и на критиките на претседателот Доналд Трамп кон НАТО, ја истакна важноста на континуираната помош на САД за Украина во нејзината војна со Русија, опасностите од изолационизмот, па дури и повикот за заштита на природата, важно прашање за кралот во поголемиот дел од неговиот живот.

Трамп беше многу критичен кон НАТО и европските сојузници, неодамна поради нивната неподготвеност да обезбедат воена помош во војната меѓу САД и Израел против Иран. Трамп, исто така, беше двосмислен во врска со продолжената финансиска и воена помош на САД за Украина.

Чарлс се осврна на нападите од 11 септември 2001 година, велејќи: „Заедно одговоривме на повикот, како што нашите луѓе го правеа тоа повеќе од еден век, рамо до рамо низ две светски војни, Студената војна, Авганистан и моменти што ја дефинираа нашата заедничка безбедност денес. Господине претседателе, истата таа непопустлива решителност е потребна за одбрана на Украина и нејзиниот најхрабр народ“.

Подоцна, на државен банкет во Белата куќа, Трамп рече дека Чарлс не сака Иран да има нуклеарно оружје, изјава за која кралот не коментираше.

„Во моментов работиме малку на Блискиот Исток и се справуваме многу добро“, рече Трамп на вечерата. „Воено го победивме тој конкретен противник и никогаш нема да му дозволиме на тој противник – Чарлс се согласува со мене дури и повеќе од мене – никогаш нема да му дозволиме на тој противник да има нуклеарно оружје.“

Во своите коментари по говорот на Трамп, Чарлс не зборуваше за Иран или за војната со Иран. Кралот не е портпарол на британската влада.

Даунинг стрит и Бакингемската палата не одговорија веднаш на прашањата за коментарите на Трамп за Иран.

Претходно, во своите коментари пред Конгресот, во она што се чинеше дека е референца на агендата на Трамп „Америка на прво место“, Чарлс додаде: „Се молам од се срце нашите земји да продолжат да ги бранат нашите заеднички вредности со нашите партнери во Европа и Комонвелтот, и низ целиот свет, и да ги игнорираме јасните повици да станеме сè повеќе внатрешно насочени.“

Кралот беше само вториот британски суверен што се обрати пред Конгресот на САД. Неговата мајка, кралицата Елизабета II, зборуваше пред двата дома во 1991 година.

Подоцна Чарлс се сретна со американските технолошки лидери, разговарајќи за предизвиците за стартапите во рана фаза, бидејќи Велика Британија се претставува како врвна дестинација за технолошките фирми.