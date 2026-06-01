Адвокатот од крајната десница Абелардо де ла Есприела победи во првиот круг од претседателските избори во Колумбија во недела и ќе се соочи со сенаторот Иван Сепеда, кандидатот поддржан од левичарскиот претседател Густаво Петро, ​​во вториот круг, пренесува Гардијан.

Со преброени 99,97% од гласачките ливчиња, аутсајдерот и обожавател на Доналд Трамп Есприела обезбеди 43,7% од гласовите – нешто повеќе од 10,3 милиони гласови – во споредба со 40,9% (околу 9,6 милиони гласови) за Сепеда, филозоф и активист за човекови права кој е сенатор од 2014 година. Двајцата ќе се соочат еден со друг во вториот круг на 21 јуни.

Иако анкетите во последните недели веќе го детектираа брзиот подем на Есприела, повеќето сè уште покажуваа дека заостанува зад Сепеда, кој со месеци изгледаше дека има солидна предност.

Се чини дека Есприела консолидираше голем дел од гласовите што претходно одеа кај десничарската сенаторка Палома Валенсија, која во еден момент доби над 20% од гласовите и се кандидираше на второто место, но заврши во недела со само 6,9%.

Есприела, кој се нарекува себеси ел Тигре (Тигарот), го прослави резултатот: „Сонародници, бранители на татковината, повеќе од 10 милиони Колумбијци ја положија својата доверба во ел Тигре и се придружија на групата… За 21 ден, ќе ја промениме историјата на Колумбија засекогаш“, рече тој во видео заедно со неговата сопруга и деца, сите облечени во дресови на колумбиската национална фудбалска репрезентација.

Петро објави на Икс дека „како претседател, не ги прифаќам прелиминарните резултати“ објавени од Националниот граѓански регистар, независното јавно тело одговорно за организирање на изборите во Колумбија.

Без да покаже никакви докази, претседателот тврдеше дека пребројувањето вклучува „800.000 дополнителни луѓе“ и рече дека ќе ги „разгледа и прифати“ само резултатите од официјалниот процес на проверка, за време на кој Националниот изборен совет ги прегледува физичките листови за пребројување, постапка што може да трае со денови или дури недели.

Адвокатот Хуан Карлос Галиндо Вача, кој претходно во два наврати го водеше Националниот граѓански регистар, го обвини Петро за ширење „дезинформации“.

„Историски гледано, на претседателските избори, разликата помеѓу прелиминарното пребројување, кое е неофицијално, и официјалниот процес на проверка е помала од 1%. Само тоа го поткопува секое тврдење на претседателот Петро дека имало измама во пребројувањето“, рече тој во интервју за Радио Каракол.

Тој додаде: „Претседателот треба да покаже поголемо почитување кон граѓаните кои учествуваат во изборниот процес, без разлика дали се службени лица за гласање или изборни набљудувачи. Тој не треба да ги изнесува овие диви тврдења што дури ни тој не ги разбира.“

Сепеда го одржа својот говор кратко по објавата на Петро и ги повтори обвинувањата на претседателот, исто така без да презентира докази. Сенаторот рече дека има „информации во врска со одреден број избирачки места“ во кои наводно се случиле „нетипични модели на гласање“. „Само откако изборните комисии целосно ќе го разјаснат ова прашање, ќе коментираме за вечервашните резултати“, додаде тој.

По бранот победи на кандидатите од крајната десница во последните години во Аргентина, Чиле, Еквадор, Боливија и Хондурас, Колумбија останува една од ретките земји во Латинска Америка што сè уште се управувани од левицата, заедно со Мексико и Бразил, кои ќе одржат свои претседателски избори во октомври.

Есприела е отворен обожавател на неколку десничарски лидери во регионот, вклучувајќи го и претседателот на САД, Доналд Трамп, Наиб Букеле од Ел Салвадор и Хавиер Милеи од Аргентина.

Адвокат за кривични дела и милионер бизнисмен кој никогаш не извршувал јавна функција, Есприела ја изгради својата кампања околу ветување за враќање на политиката на тотална конфронтација како одговор на влошената безбедносна криза во Колумбија, која сега се смета за најлоша од значајниот мировен договор од 2016 година помеѓу владата и поголемиот дел од Револуционерните вооружени сили на Колумбија (ФАРК).

Есприела се залага за прекин на политиката на „тотален мир“ на Петро за преговори за расформирање на криминалните групи – чиј архитект е Сепеда – и нејзина замена со стратегија „мано дура“ (железна тупаница) инспирирана пред сè од популистичкиот моќник на Ел Салвадор, Букеле, кој затворил најмалку 2% од возрасната популација на неговата земја како дел од контроверзната акција против бандите. Дури и уредно потстрижената брада на адвокатот и вообичаеното носење бејзбол капи предизвикаа споредби со стилот на Букеле.

Есприела го вклучи својот прекар тигар во голем дел од брендирањето на својата кампања. Тој привлече контроверзии напаѓајќи новинари и, во еден момент, кажувајќи му на радио водител дека ги освојува жените гласачи поради големината на неговите гениталии.