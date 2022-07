„Ние и досега видовме дека Европската Комисија уште во 2009 ги воведе добрососедските односи како постојани критиериуми и сите договори што се наоѓаат услов за нивно исполнување. Ние имаме гаранција дека тоа што сме го прифатиле и ратификувале во нашето собрание ќе го исполниме, ништо повеќе од тоа“, рече Маричиќ.

Денес се огласи и претседателката на Европската комисија, Урсула Фон дер Лајен. Таа на Твитер напиша дека Европската комисија е спремна да го почне скринингот за Македонија и Албанија на нивниот европски пат.

Good phone call with PM @DKovachevski

Welcome news that 🇲🇰 and 🇧🇬, with support of France, are close to an agreement which takes into account interests & concerns.@EU_Commission is ready to start the screening process for 🇲🇰 and 🇦🇱, the next step on their European path.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 1, 2022