На денешната собраниска седница, пратеничката на СДСМ, Бисера Костадиновска-Стојчевска го праша министерот за здравство, Азир Алиу, зошто е скратен буџетот за програмата за ретки болести, за 180 милиони денари или околу 3 милиони евра.

„Бројот на пациенти со ретки болести расте, а буџетот се намалува. Лани, Министерството за здравство за болните од ретки болести издвоило 1 милијарда и 260 милиони денари, а сега се предвидени 1 милијарда и 80 милиони денари. За државната каса тоа можеби е само бројка. За пациентите – тоа е терапија што може да доцни, лек што може да недостига и неизвесност што секојдневно го нагризува нивното здравје. Лекарите дополнително предупредуваат дека процедурите за набавка на одредени лекови се долги и макотрпни, а во многу случаи пациентот нема време за чекање. Регистарот за ретки болести брои 1093 пациенти, од кои 260 се починати, а 180 со цистична фиброза добиле посебно финансирање надвор од програмата. Од вкупно евидентираните, 240 се деца до 14 години. Моето прашање е: што ќе преземете за да ја исправите оваа неправда?“, пренесува „Скопје1“.

Министерот Алиу денеска изјави дека ќе бидат обезбедени лекови за пациентите со ретки болести и оти оваа година првпат ќе се прави набавка на лекови за овие пациенти за три години, поинаку од досега кога се набавувале само за една година.

„Владата од оваа година ќе има тригодишна набавка и можеби изгледа дека овој буџет е намален бидејќи методологијата беше поинаква, но ви гарантирам дека ниеден граѓанин и ниедно дете нема да останат без потребните лекови и без медицински третман бидејќи тоа е наша обврска и свесни сме дека овие граѓани треба да се лекуваат од самото детство“, рече министерот Алиу, кој кажа дека има стандардизација на процедурите и секој лекар што ќе лекува пациенти со ретки болести треба да има стриктен протокол и софтвер што ќе го следи пациентот.