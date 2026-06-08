Косовскиот премиер Албин Курти повика на соработка од другите партии за да се стави крај на 18-месечниот политички ќорсокак откако неговата партија „Самоопределување“ победи на парламентарните избори во недела, но не успеа да обезбеди доволно гласови за самостојно управување.

Малата балканска држава сака да се приклучи на Европската Унија, а Брисел вели дека треба да создаде силни институции способни да спроведат реформи потребни за членство. Но, политичката нестабилност го остави Косово без функционални институции, одложувајќи ги реформите и протокот на средства од ЕУ, а политичките аналитичари велат дека ќорсокакот веројатно ќе продолжи.

„Самоопределување“ освои 43% од гласовите откако беа преброени 99,4% од гласачките ливчиња на изборите во недела, трети за помалку од 18 месеци, покажаа официјалните резултати.

Демократската партија на Косово освои 21%, а Демократската лига на Косово 18% по изборите, распишани откако поделениот парламент на Косово не успеа да избере претседател на собранието, а потоа и нов шеф на државата.

Дури и со 100.000 гласови од косовската дијаспора што сè уште треба да се пребројат, Самоопределување нема да може да обезбеди апсолутно мнозинство потребно за самостојно владеење.

На пат е да не ги освои 51% од гласовите што ги освои на изборите во декември, по што не можеше да постигне договор со опозицијата за нов претседател.

„Во наредните недели ќе комуницираме, ќе се сретнеме со опозицијата и ќе соработуваме со сите политички субјекти“, им рече Курти на поддржувачите доцна во неделата.

Поддржувачите на Курти ја славеа неговата победа до раните утрински часови во понеделник во главниот град Приштина, иако тој е на пат да освои помал дел од гласовите отколку во декември.

„Во следните четири години, Албин Курти ќе го води Косово. По 10 години, се молам тој да ја води Европа“, рече Ќефсере Речица, која живее во Германија, но дојде во Косово да гласа.

Излезноста беше помала од 37%, што е намалување од 45% во декември, соопшти изборната комисија.

Партијата на Курти првпат дојде на власт во 2021 година со понационалистичка агенда фокусирана на благосостојбата. Како и сите големи партии во Косово, таа е прозападна. Се спротивставува на понатамошни отстапки кон Србија, со која односите остануваат затегнати, речиси две децении откако Косово прогласи независност од неа.

„За жал, не мислам дека ова е крајот на кризата“, рече политичкиот аналитичар Артан Мухаџири. „Досега не видовме никакви индикации дека ќе има големи промени“.

„Една опција е Курти да продолжи со тенка влада, која би имала многу проблеми во справувањето со големите проекти што го очекуваат Косово. Следната опција е Курти да мора да направи големи компромиси“, рече тој.