чет, 11 септември, 2025

Конзервативниот активист и сојузник на Трамп, Чарли Кирк е застрелан на настан во Јута

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Чарли Кирк, извршен директор и коосновач на конзервативната младинска организација „Turning Point USA“, вечерва беше застрелан на настан на Универзитетот во Јута Вали, пренесува Асошиејтед Прес.

„Потврдуваме дека бил застрелан и се молиме за Чарли“, рече Обри Лајч, менаџер за односи со јавноста на Turning Point USA.

Републиканецот од Јута Џејсон Чафец, кој беше на настанот, во интервју за „Фокс њуз“ изјави дека слушнал еден истрел и го видел Кирк како се враќа назад. „Се чинеше како да е близок истрел“, рече Чафец, кој изгледаше потресен додека зборуваше.

Тој рече дека имало мало полициско присуство на настанот и дека Кирк имал одредено обезбедување, но не доволно. „Јута е едно од најбезбедните места на планетата“, рече тој. „И затоа едноставно немаме вакви работи“.

ИзворАсошиејтед Прес

Почина Чарли Кирк – Конзервативниот активист подлегна на последиците од атентaтот

Чарли Кирк, извршен директор и коосновач на конзервативната младинска организација „Turning Point USA“, вечерва беше застрелан на настан на Универзитетот во Јута Вали. Но после само еден час, Кирк...

