Контраспин: УКИМ не смее да биде спинерска тема на партиите

Во изминатиот период заложбите на УКИМ, заедно со сите членови на научно-истражувачкиот кадар на Универзитетот, се да поставиме одредени рамки и да направиме пат кој би ни овозможил подобрување на резултатите. Во предвид ги зедовме светските ранг листи, на кои како Универзитет се стремиме да се искачуваме нагоре.

Фокусот на УКИМ е кон универзитетски рангирања на:

• Scimago Rank,

• Webometrics Ranking of World Universities,

• QS World University Rankings,

• Center for World University Ranking (CWUR), како и

• Times Higher Education World University Rankings (THE) и

• Academic Ranking of World Universities (ARWU) или Shanghai Ranking, за која листа свесни сме дека се потребни дополнителни заеднички залагања

Секако, постојат и други рангирања на универзитетите низ светот, но како најзначајни и релевантни во академскиот свет, фокусот е на претходно наведените – објави УКИМ во втората половина од март годинава (17.03.2023).