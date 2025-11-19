Сенатот брзо се одлучи за усвојување на закон што ќе наметне објавување на истражни досиеја поврзани со покојниот педофил Џефри Епштајн, неколку часа по речиси едногласното гласање во Претставничкиот дом на САД, со што речиси заврши двопартискиот напор што Доналд Трамп го водеше со месеци, пренесува Гардијан.

Со едногласна согласност, Сенатот се согласи да ја усвои мерката веднаш штом ќе пристигне во салата од Претставничкиот дом, кој претходно во вторник со огромно мнозинство го одобри законот со 427-1. Откако законот ќе биде доставен до Сенатот, тој автоматски ќе биде одобрен и одобрен за потпис од Трамп. Претседателот, кој се откажа од своето противење откако беше јасно дека ќе помине, рече дека ќе го потпише.

„Американскиот народ чекаше доволно долго. Жртвите на Џефри Епштајн чекаа доволно долго“, рече Чак Шумер, водечкиот демократ во Сенатот, во говорот пред собранието во вторник, пред да добие едногласна согласност. „Нека вистината излезе на виделина. Нека владее транспарентноста.“

Сенатот сè уште не го добил законот од Претставничкиот дом кога се одложи во вторник вечерта.

Скандалот околу досиејата на Епштајн го прогонува претседателот уште од неговото враќање во Белата куќа, разделувајќи ја неговата конзервативна база и поттикнувајќи обвинувања за обид за „прикривање“ од целиот политички спектар.

Иако Трамп со месеци ја отфрлаше вревата околу справувањето на владата со случајот Епштајн како „демократска измама“, тој на крајот попушти и сигнализираше поддршка за предлог-законот на Претставничкиот дом во текот на викендот, дозволувајќи им на републиканските пратеници да гласаат за мерката што многу од нивните избирачи бараа да ја поддржат.

Во вторник наутро, републиканскиот претседател на Претставничкиот дом, Мајк Џонсон, објави дека ќе гласа за него, со што неговото усвојување беше сигурно.

Демократите, заедно со преживеаните од Епштајн и нивните застапници кои седеа во галеријата на Претставничкиот дом, аплаудираа откако беше усвоен предлог-законот. Единствениот глас „против“ дојде од Клеј Хигинс, републиканец од Луизијана, кој рече дека е загрижен дека мерката ќе ги објави деталите за идентификација на сведоци, потенцијални осомничени и други лица фатени во истрагата.

Неколку од сојузниците на претседателот кои гласаа за законот го сторија тоа дури откако го критикуваа во говорите на собранието, тврдејќи дека демократите се неискрени, но дека Претставничкиот дом не може да потроши повеќе време на ова прашање.

„Како што изјави претседателот Трамп, немаме што да криеме, нема што да криеме тука“, рече републиканскиот конгресмен Трој Нелс. „Гласам за објавување на досиејата за да можеме да продолжиме со кампањата [за клевета] што ја создадоа демократите. Бог да го благослови Доналд Џ. Трамп.“

Претседателот на републиканскиот судски комитет, Џим Џордан, тврдеше дека демократите можеле да инсистираат на објавување на досиејата за време на претседателствувањето на Џо Бајден. „Зошто сега, по четири години не правење ништо? Бидејќи гонењето на претседателот Трамп е опсесија со овие момци.“

Дури и кога ја објави својата поддршка, Џонсон ја критикуваше мерката за тоа што не направи доволно за да ги заштити жртвите на Епштајн, финансиер кој почина во 2019 година од она што истражителите го утврдија како самоубиство додека чекаше судење по обвиненијата за трговија со луѓе.

„Сите овде, сите републиканци, сакаат јавно да покажат дека сме за максимална транспарентност, но исто така сакаат да напоменат дека бараме овие работи да се корегираат пред да поминат низ процесот и да бидат завршени“, рече Џонсон.

Секакви измени во законот направени од Сенатот би барале тој повторно да биде одобрен од Претставничкиот дом, веројатно одложувајќи го неговото донесување.

Чак Грасли, републиканскиот претседател на судскиот комитет на Сенатот, напиша на X дека „повикува на целосна транспарентност во случајот Епштајн од 2019 година“ и дека комората треба да гласа за законот „што е можно поскоро“.

Случајот Епштајн драматично се врати во јавноста во јули, кога Министерството за правда и ФБИ објавија меморандум во кој се вели дека немаат ништо друго да откријат за истрагата. Тоа беше спротивно на изјавите дадени од Трамп и неговите врвни функционери кои укажуваа дека ќе објават повеќе информации за прекршоците и врските на Епштајн со глобалните елити откако ќе ја преземат функцијата.

Кратко потоа, четири дисидентски републиканци во Претставничкиот дом и сите демократи се здружија за да изнудат гласање за предлог-закон за објавување на истражните досиеја, и покрај приговорите на Џонсон.

Водачите на тој напор го поздравија претстојното гласање, а демократскиот конгресмен Ро Кана го нарече вторникот „првиот ден на вистинска пресметка за класата Епштајн“.

„Бидејќи преживеаните проговорија, поради нивната храброст, вистината конечно ќе излезе на виделина, а кога ќе излезе на виделина, оваа земја навистина ќе има морална пресметка. Како дозволивме да се случи ова?“, рече Кана на прес-конференција, додавајќи дека случајот е „еден од најстрашните и најодвратните корупциски скандали во историјата на нашата земја“.

Пријателството на Трамп со Епштајн имаше трајна моќ во американската политика бидејќи покојниот осрамотен финансиер имаше врски со многу други богати и моќни личности во САД и во странство. Драматичната промена на претседателот дојде откако стана сè поочигледно дека предлог-законот ќе помине во Претставничкиот дом контролиран од Републиканската партија, најверојатно со значителна поддршка од републиканските пратеници. Трамп во последните денови го промени својот пристап од целосно противење кон декларации за рамнодушност.

„НЕ МЕ ГАЈЛЕ!“, напиша претседателот во објава на социјалните мрежи во неделата. „Сè што ме интересира е републиканците да се ВРАТАТ НА ПОЕНОТ.“

Зборувајќи во Овалната соба во понеделник, Трамп рече дека не сака скандалот со Епштајн да „отстапи од успесите на Белата куќа“ и тврдеше дека тоа е „измама“ и „проблем на демократите“.

„Ќе им дадеме сè“, им рече тој на новинарите. „Нека Сенатот го погледне тоа, нека го погледне секој, но не зборувајте премногу за тоа, бидејќи искрено, не сакам да ни го одземам.“

Томас Маси, иконокластичен републикански конгресмен кој често му се спротивставува на Трамп и се придружи на Кана за да се стреми кон објавување на досиејата, го забележа пресвртот на претседателот по прашањето за Епштајн.

„Се боревме против претседателот, државниот обвинител, директорот на ФБИ, претседателот на Претставничкиот дом и потпретседателот за да ја добиеме оваа победа“, рече тој. „Но, тие се на наша страна денес, па да им оддадеме и малку признание.“

Во јули, Кана и Маси се свртеа кон процедурална тактика позната како петиција за разрешување за да го заобиколат раководството на Претставничкиот дом и да принудат гласање за нивниот закон, Законот за транспарентност на досиејата Епштајн, доколку мнозинството од 435-члениот Претставнички дом го поддржат.

Џонсон се потруди вонредно за да избегне гласање за мерката, што ја подели неговата конференција. Демократите го обвинија претседателот на парламентот за одложување на положувањето заклетва на демократката од Аризона, Аделита Гријалва, за да ја спречи да стане одлучувачкиот 218-ти потписник. Таа го потпиша своето име на петицијата неколку моменти откако официјално ја презеде функцијата минатата недела.

Како претседател, Трамп има овластување да му наложи на Министерството за правда да ги објави документите што ги поседува, како што претходно направи со владините записи поврзани со атентатите на Мартин Лутер Кинг Џуниор и Џон Ф. Кенеди.

Е-поштата објавена минатата недела од страна на комисијата на Претставничкиот дом, која отвори посебна истрага за скандалот, покажа дека Епштајн верувал дека Трамп „знаел за девојките“, иако не беше јасно што значи таа фраза. Белата куќа соопшти дека објавените е-пошта не содржат докази за прекршоци од страна на Трамп.

Минатата недела, претседателот му наложи на Министерството за правда да истражи врски на истакнати демократи со Епштајн. Генералната обвинителка на САД, Пам Бонди, која претходно оваа година изјави дека прегледот на досиејата не открил понатамошни истражни траги, му одговори на Трамп дека веднаш ќе се зафати со тоа и дека назначила обвинител да го води процесот.