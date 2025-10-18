саб, 18 октомври, 2025

Кондарко: Исправена е печатната грешка во гласачките ливчиња во Општина Ново Село, гласањето продолжува без проблеми

„Исправена е печатната грешка во гласачките ливчиња во Општина Ново Село и материјалот е веќе доставен. Гласањето таму за болните ќе се одвива непречено и сите ќе го остварат своето право на глас до крајот на денот“, рече денеска претседателот на Државната изборна комисија (ДИК) Борис Кондарко.

Утринава беше привремено прекинато гласањето на болните и изнемоштените лица во Општина Ново Село прекинато поради техничка грешка во редните броеви на носителите на советничките листи на гласачките ливчиња. Од ДИК реагираа брзо и техничките грешки беа поправени.

Како што истакна Кондарко, одговорајќи на новинарски прашања по јавната седница на ДИК, денешното гласање генерално се одвива без никакви проблеми, материјалот е навреме дистрибуиран од општински изборни комисии до соодветните избирачки одбори и граѓаните непречено го остваруваат своето избирачко право.

„Досега немаме никакви приговори и забелешки од ниту една општинска изборна комисија и од ниту едно избирачко место“, потенцира Кондарко.

Според него, податоци за излезноста засега нема, зашто гласањето трае до крајот на денот, а кога ќе заврши, ДИК ќе објави колку од пријавените лица за гласање во домашни услови и во старски домови го оствариле своето гласачко право.

„Пред завршување на гласањето, околу 16 часот, ќе објавиме пресек, а по завршување на гласањето ќе објавиме и целосен процент на излезност“, објасни претседателот на ДИК. Тој потсети дека не денеска, туку утре ќе бидат објавени резултатите од гласањето на овие категории лица.

„Така е по Изборниот закон и тоа е праксата на сите избори. Ливчињата од денешното гласање поединечно се ставаат во посебен запечатен плик и во гласачката кутија. Гласачките кутии и пликовите денеска не се отвораат и нема да се објават како резултати, туку се бројат утре, по завршување на гласањето заедно со сите други ливчиња во соодветните избирачки одбори и се евидентираат во соодветните ОИК.“, потенцираше Кондарко.

