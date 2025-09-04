чет, 4 септември, 2025

Kомплетно повлекување на машините од река Дошница во пресрет на локалните избори?

И покрај тоа што се очекува механизацијата да се повлече, активистите кои повеќе од 70 дена го блокираат патот кон ски-центарот Кожуф за да спречат изградба на мали хидроцентрали на најчистата река во државата, велат дека ќе останат таму до април, кога истекува дозволата за градба

Антонија ПоповскаОд: Антонија Поповска

-

Крај Дошница сè уште има багери за кои има најава дека ќе бидат повлечени. Фото: Ристо Камов, активист

Еко-активисти од различни организации и градови низ државата, веќе 71 ден се на протестни блокади на планината Кожуф под ски-центарот и не дозволуваат да започне изградба на мали хидроелектрани на реката Дошница. Како што тие тврдат, во текот на утрешниот ден ќе биде повлечена целата механизација која е неактивна на терен, што според нив, е резултат на народниот отпор. Случајно или не, оваа најава стасува во пресрет на локалните избори.

На 14 август беше повлечена дел од механизацијата, но сè уште има багери крај реката, на местата предвидени за градба.

„Дел од механизацијата беше повлечена минатиот месец, но имаме најава дека утре ќе бидат повлечени од терен сите машини горе кај што им е контејнерот на самиот пат. Ќе ги подготват, за следната недела да ги повлечат назад и со тоа ќе нема ниеден багер на реката Дошница. Ова е голема работа, одлично е чувството што го имаме сите после овие информации, бидејќи успеваме во намерата да се тргнат машините, по толку 71 ден блокади“, вели за Мета Марина Томова од гевгелиската организација „Change makers for all“.

Taa додава дека откако ќе се повлече механизацијата, активистите и понатаму ќе останат на блокадите на патот бидејќи целта ќе биде исполнета, како што велат, кога ќе се одземе дозволата на коцесионерот да гради.

„Планот ни е да останеме на терен до 6 април, датумот до кој истекува дозволата за градба“, додава таа.

Како што повторуваат активистите, поважно од тоа да нема никакви градежни активности, им е правната битка. Тие бараат укинување на дозволата, а најавија и протести во Скопје пред Министерството за животна средина и просторно планирање, ако после изборите продолжат какви било активности за изградба на мали хидроелектрани.

Мета неодамна објави фотографии и видеа од изворите на Дошница, како и од локациите „Баров Дол“ и „Папрад“ на кои Владата одобрила да се градат две мали хидроцентрали на Кожуф планина. Овој регион, богат со ендемски видови и биолошка разновидност, веќе 71 дена го штитат еко-активисти од целата земја, свесни дека изградбата ќе значи уништување на биодиверзитетот и исчезнување на уникатни животински и растителни видови.

Мета објави и дека инспектор од Државниот инспекторат за животна средина, на терен, во јуни месец, утврдил дека инвеститорот сече дрвја во речното корито на Дошница, што беше причина Инспекторатот да изрече забрана за вршење сеча на дрвна маса, сè до добивање дозвола или согласност за истото од Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП). Во решението од Државниот инспекторат за животна средина, донесено на 27 јуни, меѓу другото пишува дека фирмата „Хидро Дошница“ треба да достави ваква дозвола или согласност – мислење од МЖСПП за сечење на дрвна маса во река, а во спротивно фирмата ќе сноси прекршочна или кривична одговорност.

 

Инспектор за животна средина изрекол забрана за сеча во речното корито на Дошница

 

 

ПОВРЗАНО

Главна секција

Министерството за животна средина вели дека нема законска можност Дошница да се стави под привремена заштита

Министерството за животна средина нема да ја стави реката Дошница под привремена заштита оти предлогот за прогласување на заштитено подрачје на клисурата во Демир...
Повеќе
Македонија

Инспектор за животна средина изрекол забрана за сеча во речното корито на Дошница

Инспектор од Државниот инспекторат за животна средина, на терен, во јуни месец, утврдил дека инвеститорот сече дрвја во речното корито на Дошница, што беше...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Почина познатиот Италијански моден дизајнер Џорџо Армани

Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани почина на 91-годишна возраст, објави групацијата Армани. На дизајнерот му се припишуваат заслугите за неговото децениско искуство за креирање на типична италијанска естетика во неговата облека, како...
Повеќе
Македонија

(Фото-вест) Професорот Марковски се појави на прес-конференција со маска од диносаурус

Ќе изумреме како диносаурусите, ако не се справиме со загадувањето, рече денеска во изјава проф. Горан Марковски, кандидатот за градоначалник на Скопје од граѓанската платформа „Независни заедно“. Тој и носителката на...
Повеќе
Македонија

СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици

Министерката Весна Јаневска ветуваше дека сите оновци и средношколци стартуваат со учебници по сите наставни предмети. Но, тие или недостасуваат или децата воопшто ги немаат, а и тие што ги имаат...
Повеќе
Македонија

ДЗР: Нема замена за енергијата од јаглен, зелената транзиција е голем финансиски и технички предизвик

Термоелектраните, како најголеми производители на електрична енергија, но и најголеми загадувачи кои треба да се затворат до 2030 година, сè уште немаат соодветна замена, бидејќи ЕСМ нема изградено нови производствени капацитети....
Повеќе

Почина познатиот Италијански моден дизајнер Џорџо Армани

Италијанскиот моден дизајнер Џорџо Армани почина на 91-годишна возраст, објави групацијата Армани. На дизајнерот му се припишуваат заслугите за неговото децениско искуство за креирање на типична италијанска естетика во неговата...

(Фото-вест) Професорот Марковски се појави на прес-конференција со маска од диносаурус

СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици

ДЗР: Нема замена за енергијата од јаглен, зелената транзиција е голем финансиски и технички предизвик

Вардариште наместо да стане спортски комплекс, остана дива депонија опасна по животите на скопјани

Вучиќ се сретна со претседателот на Кина Си Џинпинг: „Челични Пријатели“

Трамп: Наскоро нешто ќе се случи во Украина, но Путин и Зеленски не се подготвени

Делегација на Венецијанската комисија на средба во Уставниот суд

Фестивалот Вртешка на Плачковица собра над 50 млади уметници и креативци од регионот

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Почина познатиот Италијански моден дизајнер Џорџо Армани

(Фото-вест) Професорот Марковски се појави на прес-конференција со маска од диносаурус

СДСМ обвинува за хаос во образованието: Не е точно дека има учебници за сите ученици