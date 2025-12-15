По 35 години, производителот на роботската правосмукалка позната како „Румба“ поднесе барање за заштита од банкрот. По предупредувањата издадени претходно оваа година дека брзо им снемуваат опции, iRobot велат дека влегуваат во заштита од Поглавје 11 и дека ќе бидат купени од нивниот договорен производител, кинескиот Picea Robotics, пренесува медиумт Verge.

Компанијата вели дека ќе продолжи да работи „без очекувано нарушување на функционалноста на апликацијата, програмите за клиенти, глобалните партнери, односите со синџирот на снабдување или тековната поддршка на производите“. Ова треба да значи дека, барем засега, вашиот Румба чистач ќе продолжи да ги чисти вашите подови исто како што правеше и претходно.

Компанијата со седиште во Масачусетс се бори со години поради зголемената конкуренција од кинеските производители. Еден од првите пионери во роботиката за домаќинства, iRobot е основан во 1990 година и го лансираше својот прв роботски правосмукалка Roomba во 2002 година.

Повеќе од две децении подоцна, иако iRobot е Kleenex во просторот на роботските правосмукалки, неговиот пазарен удел значително еродираше кон компании како Ecovacs и Roborock. Аквизицијата од страна на Amazon во 2022 година изгледаше дека ќе ја промени опаѓачката среќа на компанијата, но договорот пропадна под регулаторна контрола.

Оттогаш, iRobot ја реинвентираше својата линија на производи и ги намали цените за подобро да се натпреварува со конкурентите, работејќи со Picea Robotics за развој на нови Roomba. Но, продолжи да бележи пад на приходите. Ројтерс објави дека американските царини силно ја погодија компанијата, особено 46-те проценти во Виетнам, каде што произведува роботски правосмукалки за САД.

„Денешната објава претставува клучна пресвртница во обезбедувањето на долгорочната иднина на iRobot“, рече Гари Коен, главен извршен директор на iRobot. „Трансакцијата ќе ја зајакне нашата финансиска позиција и ќе помогне во обезбедувањето континуитет за нашите потрошувачи, клиенти и партнери.“