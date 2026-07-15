Командата на Бригадата на Југоисточна Европа (SEEBRIG) ја заврши шестгодишната мисија во Македонија и по принципот на ротациона основа ќе продолжи да работи во Истанбул, Република Турција. Денеска во касарната „Боро Менков“ во Куманово се одржа свечена церемонија на која министерот за одбрана Владо Мисајловски истакна дека во текот на овие шест години мандат, нашата држава покажа дека успешно придонесува за регионалниот и меѓународниот мир и безбедност и покажа дека сме кредибилен, сигурен и активен партнер.

На свеченоста на која присуствуваа началникот на ГШ на Армијата, генерал-мајор Сашко Лафчиски, претставници на земјите членки на Процесот за соработка на министрите за одбрана на Југоисточна Европа (SEDM), воено-дипломатскиот кор, претставници од Армијата и МО и други високи гости, Мисајловски нагласи дека присуството на Командата овде во Куманово во изминативе шест години овозможи дополнително зајакнување на односите со земјите учеснички.

„SEEBRIG е еден од најуспешните примери за регионална одбранбена соработка, изградена врз вредностите кои сите ние ги споделуваме меѓусебна доверба, партнерство, солидарност и заедничка одговорност за мирот, стабилноста и безбедноста на Југоисточна Европа“, потенцира министерот Мисајловски и додаде дека оваа иницијатива ја прикажува јасната и цврста определба за регионална соработка, колективна безбедност и почитување на принципите.

По повод завршувањето на мандатот на Командата на SEEBRIG и во чест на одличната соработка и поддршка во изминатиот период, командантот на Командата, бригадниот генерал Билбил Битри на министерот Мисајловски му го врачи знамето на Бригадата.

На денешната церемонија присуствуваа претседавачот на СЕДМ Секретаријатот, амбасадорот Елефтериос Ангелопулос, замениците министри за одбрана на Албанија, Пранвера Скана, на Бугарија, Љубомир Монов, и на Турција, Муса Хејбет, како и замениците на началникот на Генералштаб на останатите земји-членки на Бригадата – Албанија, Бугарија, Грција, Романија и Турција.