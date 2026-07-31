Полицијата открила 15 странски државјанки од Колумбија, Србија и Албанија, во угостителски објекти во гостиварско, а била пронајдена и дрога во контролна акција која се спроведувала ноќеска од 2 до 4 часот. Во акцијата уапсени се и две лица.

Како што информираат од Министерството за внатрешни работи, во контрола во угостителски објект во Чегране, од слобода е лишен М.Х.(50) од с.Форино, кој откако ги забележал полициските службеници пред објектот, ја заклучил влезната врата и ги предупредил присутните да бегаат. Полицијата ја блокирала задната врата и открила 11 женски лица, странски државјанки кои сакале да побегнат.

Во угостителски објект во селото Галате, полициските службеници го лишија од слобода А.А.(53) од Гостивар затоа што кај него била пронајдена марихуана, а во локалот биле пронајдени уште четири странски државјанки.

Поради злоупотреба на туристичкиот престој, односно престојување спротивно на целта, приведени се сите 15 странски државјанки на возраст од 19 до 40 години од Србија, Албанија и Колумбија. Тие се задржани во полициска станица и по документирање на случајот ќе следуваат соодветни поднесоци.