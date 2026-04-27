Колумбискиот министер за одбрана Педро Санчез изјави дека нуди рекордна награда за информации што ќе доведат до апсење на бунтовничкиот водач познат како „Марлон“, објави Би-Би-Си.

„Марлон“, чие вистинско име е Иван Јакоб Идробо Аредондо, е осомничен дека го нарачал бомбашкиот напад во саботата на Панамериканскиот автопат, во кој беа убиени 20 лица.

Нападот е еден од најсмртоносните напади насочени кон цивили и се случува нешто повеќе од еден месец пред претседателските избори закажани за 31 мај.

Санчез рече дека наградата од 5 милијарди песоси (1,4 милиони долари) за „Марлон“ е највисоката понудена од Колумбија.

Министерот за одбрана го обвини „Марлон“ дека стои зад нападот во саботата, како и за низа други во провинциите Каука и Вале дел Каука, во југозападна Колумбија, во текот на викендот. Не се објавени никакви докази или детали.

Во најсмртоносниот од овие инциденти, 15 жени и пет мажи беа убиени кога експлозивна направа беше детонирана на автопатот што ги поврзува градовите Кали и Попајан, изјави гувернерот на покраината Каука.

Неколку автобуси и други возила беа уништени во експлозијата.

„Марлон“ припаѓа на вооружена група предводена од дисидентски бунтовник познат под псевдонимот Иван Мордиско, најбараниот човек во Колумбија.

Мордиско некогаш беше дел од Револуционерните вооружени сили на Колумбија (ФАРК), но се отцепи од бунтовничката група додека таа преговараше за мировниот договор со владата од 2016 година.

Тој се смета за најмоќниот дисидентски бунтовнички водач во Колумбија. Неговата група се занимава со нелегално рударство и изнуда, како и со трговија со дрога.

Гувернерот на Каука, Октавио Гузман, го опиша експлозивниот напад во саботата како „најбрутален и најнемилосрден напад врз цивилното население во последните децении“.

Претседателот Густаво Петро ги нарече тие што стојат зад нападот „терористи, фашисти и шверцери на дрога“ и нареди дополнителни трупи во регионот.

Мандатот на Петро завршува во август оваа година. Бидејќи уставот му забранува да се кандидира за втор мандат, тој ја даде својата поддршка на левичарскиот кандидат, Иван Цепеда.

Анкетите на јавното мислење покажуваат дека Цепеда, кој повика на поголеми напори за преговори со бунтовниците, моментално е пред неколку кандидати од десничарската опозиција, кои повикуваат на построг пристап.

Новиот претседател треба да биде избран на 31 мај, а можен е втор круг закажан за 21 јуни.