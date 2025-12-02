Рускиот претседател Владимир Путин денеска ќе се сретне со специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф, во Москва, откако Белата куќа изјави дека е оптимист за постигнување договор за прекин на војната во Украина. Се очекува да присуствува и зетот на американскиот претседател Доналд Трамп, Џаред Кушнер, кој дејствуваше како надворешен советник во дипломатските разговори.

Самитот доаѓа по дводневните преговори во Флорида меѓу украински и американски претставници, вклучувајќи ги Виткоф и Кушнер, со цел да се усоврши мировниот план поддржан од САД, кој се сметаше за поволен за Русија.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски ги опиша разговорите како конструктивни, но рече дека има некои тешки прашања на кои сè уште треба да се работи.

Денешните разговори меѓу Владимир Путин и претставникот на Трамп, Стив Виткоф, се одржуваат во време кога руските сили контролираат повеќе од 19 отсто од Украина – или 115.600 квадратни километри – за еден процентен поен повеќе од пред две години, објави Ројтерс. Руските сили напредуваа во 2025 година со најбрзо темпо од 2022 година, според проукраинските мапи, а ги освоиле и украинските градови Покровск и Вовчанск на фронтот.

Покровск е наречен „портата кон Донецк“ и е на нишанот на Москва повеќе од една година додека се обидува да го контролира целиот источен регион Донецк.

Украинските власти не издадоа никаква потврда дека ниту еден од градовите паднал во руски раце.

Американските власти велат дека повеќе од 1,2 милиони мажи се убиени или повредени во војната. Ниту Украина ниту Русија не ги откриваат своите загуби

Во услови на засилен дипломатски притисок за прекин на војната во Украина, Володимир Зеленски рече дека тврдењата на Кремљ за напредување на бојното поле се претерани и дека приоритетите на Киев остануваат безбедносни гаранции, суверенитет и територијален интегритет.

Украинскиот претседател, исто така, инсистираше дека Русија не смее да добива награди за својата агресија врз Украина. Зеленски во Париз рече дека се надева дека ќе разговара со Доналд Трамп за да разговара за следните чекори откако Стив Виткоф ќе се врати од разговорите во Русија.

Зеленски, исто така, рече дека по ревизиите, мировниот план што циркулира меѓу Украина, Русија и Вашингтон изгледа подобро и дека работата ќе продолжи.

Европската унија предупредува дека разговорите Путин-Вифкоф повторно ќе го зголемат притисокот врз Украина да направи отстапки. Шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас, изјави:

„За да имаме мир, не треба да го изгубиме фокусот дека всушност Русија ја започна оваа војна и Русија ја продолжува оваа војна и Русија е таа што секој ден ги таргетира цивилите, цивилната инфраструктура за да предизвика што е можно поголема штета“.

Кремљ соопшти дека Владимир Путин ќе се сретне со Стив Виткоф на разговори во денеска попладне. За потсетување, разговорите се одржуваат и во време кога Виткоф неодамна беше критикуван откако наводно минатиот месец му советувал на функционер на Кремљ дека постигнувањето мир во Украина ќе бара Русија да ја преземе контролата врз Донецк и потенцијално посебна територијална размена, според снимката од нивниот разговор до која дојде Блумберг.

Во телефонскиот разговор од 14 октомври со Јуриј Ушаков, главниот помошник за надворешна политика на Путин, Виткоф рече дека верува оти концесиите за земјиште се неопходни, советувајќи го Ушаков да му честита на Трамп и да ги формулира дискусиите пооптимистички.