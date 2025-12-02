Илјадници депонии низ Велика Британија и Европа се наоѓаат во рамнини подложни на поплави, претставувајќи потенцијална закана за водата за пиење и заштитените подрачја доколку токсичен отпад се испушти во реките, почвите и екосистемите. Наодите се резултат на првото мапирање на депониите на целиот континент, спроведено од Гардијан, Watershed Investigations и Investigate Europe.

Патрик Бирн, од Универзитетот Ливерпул Џон Мурс, рече: „Со зголемената фреквенција и обем на поплави и ерозија од климатските промени, постои поголем ризик овој отпад да заврши во нашата околина.

„Ова вклучува физички отпад како пластика и градежни материјали, но исто така и токсични метали и хемикалии како што се PCB -полихлорираните бифенили.“

Кејт Спенсер, професорка по геохемија на животната средина на Универзитетот Квин Мери, изјави: „Идентификувавме широк спектар на отпад на еродирана крајбрежна депонија во Тилбери, вклучувајќи и нешто што личеше на болнички кеси за крв, а зборуваме за десетици илјади места кои, доколку не се обложени и се изложени на ризик од поплавување, тогаш постојат повеќе начини да стигнат до подземните води, површинските води и синџирот на исхрана.“

Низ цела ЕУ се проценува дека има до 500.000 депонии. Приближно 90% од нив, вклучувајќи 22.000 локации во Велика Британија, се постари од регулативите за контрола на загадувањето, како што се облогите на депониите за да се спречи истекување. Модерните депонии кои се добро управувани веројатно претставуваат низок ризик.

Низ цела Европа се идентификувани повеќе од 61.000 депонии, од кои 28% се наоѓаат во области ранливи на поплави. Моделирањето покажува дека вистинскиот број на локации со ризик од поплави може да достигне дури 140.000. Овој напор за мапирање, врз основа на барања за податоци за депонии од 10 земји и дополнет со информации од отворен извор, истакнува еден подлабок проблем: институциите на ЕУ немаат централизирана евиденција за депонии, додека податоците од поединечните земји-членки остануваат фрагментирани, неконзистентни и честопати недостапни.

„Имаме несоодветни евиденции, разлики во начините на категоризирање на овие локации и тоа го прави навистина тешко да се справиме со нив. Тоа е најлошото можно сценарио. Повеќето депонии ќе бидат во ред, но потребен е само мал број на локации кои содржат многу токсични хемикалии за да бидат проблем. Само не знаеме кои“, рече Спенсер.

Повеќе од половина од мапираните депонии се во области каде што подземните води не ги исполнуваат стандардите за хемиски квалитет, што укажува дека депониите во некои случаи можеби придонеле за контаминацијата.

Директивата на ЕУ за депонии, усвоена во 1999 година, ги забрани необложените депонии и создаде строги критериуми за прифаќање на отпад. Но, пред ова имаше малку или никакви мерки за ограничување на загадувањето.

„Може да има многу други извори на загадување, како што се земјоделството и индустријата, но еден од главните начини на кои хемикалиите мигрираат подалеку од депониите е преку подземните води“, рече Бирн.

Бирн откри исцедок што истекува од историската депонија во природниот резерват Њугејт во Вилмслоу, Чешир, во мал поток. Неговите тестови открија токсични хемикалии на 20 пати повисоки нивоа од прифатливите за вода за пиење. Во Грција, тестовите открија нивоа на хемикалии многу пати над стандардите за вода за пиење, како и истекување на жива и кадмиум во реката Недонтас од поранешната депонија Маратолака во планините Тајгетос, кои секоја година ги посетуваат илјадници планинари. Локалниот градоначалник на Каламата вели дека локацијата престанала да работи од јуни 2023 година и дека моментално нема докази или податоци што би го потврдиле какво било влијание врз животната средина од работењето на локацијата.

Некои од овие води би можеле да бидат извори на вода за пиење, а анализата откри речиси 10.000 депонии во зоните за вода за пиење во Франција, Велика Британија, Шпанија, Германија, Холандија и Италија. Повеќе од 4.000 од нив се историски депонии во Англија и Велс и затоа е малку веројатно дека имаат контрола на загадувањето. Не беше можно да се потврди дали депониите во Европа постоеле пред регулативите или не.

„Не знаеме и нема да знаеме колку ризик има за здравјето на луѓето и нашата вода за пиење сè додека не можете да идентификувате каде се сите депонии, што има во нив, дали истекуваат и дали процесите на третман ги филтрираат“, рече Бирн.

Портпаролот на Европската комисија рече дека „според директивата за вода за пиење, квалитетот на водата мора да се обезбеди во целата ЕУ. Директивата вклучува неколку параметри што треба да се следат и соодветните гранични вредности мора да се почитуваат. Во случај на надминување на овие гранични вредности, земјите-членки мора да обезбедат преземање на потребните корективни мерки.