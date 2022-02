Со објавувањето на отрезнувачкиот климатски извештај на Обединетите нации во понеделник, постои загриженост дека ќе биде засенет од руската инвазија на Украина, објави Ројтерс.

Извештајот – опишан од генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш како „атлас на страдање“ – повикува на заеднички напори од страна на владите да се подготват за потопол свет.

I’ve seen many reports, but nothing like the new @IPCC_CH climate report, an atlas of human suffering & damning indictment of failed climate leadership.

I know people everywhere are anxious & angry. I am, too.

It’s time to turn rage into #ClimateAction. https://t.co/ouBcbujyge

— António Guterres (@antonioguterres) February 28, 2022