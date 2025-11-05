Најмалку единаесет лица загинаа во големиот пожар што избувна во пензионерскиот дом во Тузла. Застрашувачки е фактот што на катовите каде што избувнал пожарот престојувале лица со деменција и рак, пишува Кликс.

Јавноста уште во првите часови по пожарот го поставуваше прашањето чија била одлуката постарите лица со деменција или карцином да бидат сместени во апартмани на петтиот, шестиот или седмиот кат од зградата.

Корисниците на домот и нивните семејства, како и одредени политичари во Тузла, со години предупредувале на лошите услови во Домот за пензионери, но надлежните останале глуви на нивните апели и предупредувања.

И покрај предупредувањата за лошите услови, управата предводена од директорот Мирсад Бакаловиќ (СДП) во јануари донела одлука за зголемување на цената на сместувањето за дури 30 проценти.

Пред неполни два месеца, советничка во Градското собрание на Тузла, Драгана Гагро Берберовиќ, објавила видео за условите во кои престојуваат пензионерите во домот во Тузла. Објавеното видео и фотографиите ја алармирале јавноста, а раководството на Домот за пензионери покренало постапка против Гагро Берберовиќ.

„Управата имаше повеќе од доволно време да ја подобри состојбата и така да не дозволи повиците за достоинствен живот да одат кон политичарите и целата јавност“, предупреди тогаш „Наша странка“.

Тогаш истакнаа дека неуреденост, лош квалитет на храната, мобинг, навреди, незадоволство на корисниците не се медиумска сензација, туку прашања на достоинство и човекови права.

Одговорните и надлежните на Домот за пензионери ќе мора на јавноста да и ги објаснат одлуките за начинот на сместување на корисниците на оваа установа, но и лошите услови. Истражната постапка ќе покаже што го предизвикало пожарот.