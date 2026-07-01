Премиерот Христијан Мицкоски вечерва, по седницата на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, ги соопшти новите имиња и рокадите од редовите на неговата партија со што делумно ја обзнани реконструкцијата на владата на половина од мандатот. Премиерот не ги спомна имињата на новите министри од редовите на коалициските партнери во власта, ЗНАМ и Вреди. Со оваа реконструкција се менуваат министрите во осум министерства, еден вицепремиер се укинува, а се додава еден министер без ресор од редовите на Демократската партија на Турците (ДПТ) која е нов коалиционен партнер на ВМРО-ДПМНЕ.

„Оваа реконструкција на владата означува почеток на нова фаза по изминати две години од работата на оваа влада исполните со сериозни предизвици. Сега следува период во кој фокусот уште повеќе ќе биде ставен на ефикасноста, динамиката и испораката на резултати з аграѓаните. Нова енергија за ново забрзување“, рече Мицкоски.

Како што рече тој, ВМРО-ДПМНЕ ќе го преземе министерството за социјална политика, демографија и млади, а нов министер ќе биде досегашниот заменик-министер Ѓоко Велковски. Понатаму, како што рече премиерот, ВМРО-ДПМНЕ ќе го води ресорот здравство и таму нов министер ќе биде Сашо Клековски, досегашен директор на Фондот за здравство. На негово место на чело на Фондот доаѓа досегашниот министер за локална самоуправа Златко Перински, а нов министер за локална самоуправа ќе биде Иван Стоиљковиќ, кој до сега беше вицепремиер и министер за односи меѓу заедниците.

Како што рече Миоцкоски, министер без ресор за имплементација на стратегијата за инклузија на Ромите ќе биде Ерџан Демир, дипломинар економист од ВМРО-ДПМНЕ, Шуто Оризари.

Од албанскиот коалициски партнер Вреди, Мицкоски најави дека како нови министерства ќе ги преземат министерството за правда, за култура и туризам и за односи меѓу заедниците. Покрај овие три, вреди има уште тројца министри кои остануваат на нивните позиции и тоа за животна средина, за економија, и за евроинтеграции.

ЗНАМ ќе има само еден министер и тоа за земјоделие, водостопанство и шумарство, каде според претседателот на партијата Максим Димитриевски, ќе биде номиниран досегашниот државен секретар, Борче Серафимовски.

Азир Алиу, кој до сега беше министер за здравство се очекува да дојде на местото на Иван Стоиљковиќ и да биде новиот министер за односи меѓу заедниците и вицепремиер.

Како што најави Мицкоски, досегашниот вицепремиер за добро владеење се укинува и тој ќе биде директно под ингеренции на кабинетот на премиерот. Ние веќе имаме секретар кој што ја следи работата на владата и реализацијата на програмата, а сега ќе има секретар задолжен за добро владеење.

Премиерот посочи и дека се договориле со Демократската партија на Турците таа да се вклучи во коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ и да добие министер без портфолио.

Мицкоски најави дека замениците министри ќе се дефинираат во септември. Ова е прва реконструкција на владата на Христијан Мицкоски по изборите во 2024 година кога ВМРО-ДПМНЕ дојде на власт во коалиција со ЗНАМ и Вреди.