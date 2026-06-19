Иницијативата за заштита на конзументите и нивните права да поседуваат видеоигри кои еднаш купени не смее да се откажат од сервисите каде се направени уплатите или ако воопшто се откажува поддршката за игрите онлајн, да можат да бидат употребувани самите игри до каде што се последно аптејтирани.

Иницијативата „ECI-European Citizen Initiative“ го доведе ова прашање до степен на формирање комисија што ќе ги преработи легислативите и правилата за сопствеништво на видеоигри, бидејќи таа сфера од субкултура прерасна во секојдневие со драстичниот развој на интернетот. Ова е линк до објавата на социјалната мрежа X:

Video games providers must treat consumers fairly. Under EU consumer law consumers must be informed about the duration and conditions of a video game’s lifespan. If the supply is stopped earlier than the contract states, players should be reimbursed. pic.twitter.com/kqdcrv8A7y — European Commission (@EU_Commission) June 16, 2026

А и случајот на каде Амазон повлекоа цели акаунти со колекции купени видеоигри со продажба без пакувања туку само CD-Key бројчани клучеви за сопствеништво и тоа Амазон за својот сервис Луна го стори без рефундирање на корисниците -несомнено е тригерот затоа што и „Steam“ сервисот на „Valve“ може законски да го стори истото како и платформата Battle.net на „Близард“ поради договорите за користење што не им обезбедуваат гаранција и права на играчите -за ова може да прочитате повеќе во следниов напис.

Иницијативата насловена „Престанете да ги уништувате Видеоигрите“ досега од 2012 година била покрената 14 пати. Но овојпат комисијата се обврза да заседава по главните прашања на дневен ред и тоа:

Ќе иницира комуникација помеѓу претставниците од индустријата за видео игри и конзументите со кои заеднички ќе се изработи план за правила и однесување на двете страни Девелопери и Сервиси за одржување Игри каде главна точка ќе биде прашањето за “рок на траење на животот на дадена игра“ -односно како горенаведеното -и по откажување онлајн поддршка за играта, предвремено предупредување или најава со тоа што играта не би била тргната од даден сервис -дека е веќе купувана.

Заштитата и активно стапување на сила на дигиталните права на конзументите- гејмерите, нивните економски релации и дигитални сопствеништва исто така е важно залагање на иницијативата што ќе го разгледа комисијата.