Законски измени кои ќе овозможат воведување интелигентни транспортни системи (ИТС) на патиштата, се прават за да има поголема безбедност, подобро управување со сообраќајот и информации во реално време за возачите. Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски денеска информира дека се менуваат пет закони, како дел од обврските од реформската агенда, во соработка со МВР, Министерството за локална самоуправа и ЕУ.

„Едно од барањата во реформската агенда е воведување интелигентни транспортни системи. Во моментов веќе работиме на измена на пет закони кои ќе овозможат нивна примена“, кажа Николоски.

Со поддршка од Светската банка и грант од 13 милиони евра преку механизмот за поддршка на Западен Балкан, се подготвува поставување паметни транспортни системи на Коридорот 10, а во следниот период планирано е проширување и на Коридорот 8. На Коридорот 10 веќе е подготвена проектна документација за повеќе современи системи, автоматска контрола на тежината на возилата во движење (WIM), следење на возила што превезуваат опасни материи (HAZMAT), како и мерење на загадувањето на воздухот долж автопатот А1 (Е75).

Ќе биде воспоставен и Национален центар за управување со сообраќајот (НЦУС), кој ќе го следи и координира сообраќајот на државните патишта и ќе обезбедува информации за возачите за состојбата на патиштата, сообраќајните услови и можните опасности. Новиот центар треба да биде сместен во објектот на Јавното претпријатие за државни патишта во Петровец.