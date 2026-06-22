Кир Стармер денес официјално поднесе оставка од функцијата премиер и лидер на Лабуристичката партија.

Во изјава пред Даунинг стрит 10, премиерот вели дека неговата партија прашува дали е „најдобро позициониран да нè води кон следните општи избори“, додавајќи: „Го слушнав одговорот“

Тој вели дека секоја одлука што ја донел на функцијата била за „ставување на земјата што ја сакам на прво место“. Видливо емотивно, премиерот ѝ се заблагодарува на својата „фантастична сопруга, Вик“, опишувајќи ја како негова „карпа“ и вели дека сака да биде „најдобриот татко што можам за моите прекрасни деца“

Стармер вели дека ќе остане на функцијата додека Лабуристите не изберат нов лидер, за што побарал од управното тело на партијата да се погрижи да се случи „пред да се врати Парламентот во септември“ Енди Бернам – кој би можел да го замени премиерот – денес ќе биде во Вестминстер за да положи заклетва како пратеник за Мејкерфилд, откако победи на дополнителните избори минатата недела.

Лидерот на либералните демократи, Ед Дејви, вели дека јавноста е „презаситена“ од постојано менување на премиерите, по објавата за оставка од Кир Стармер.

„На британскиот народ му е преку глава да биде разочаран од бесконечна вртелешка од премиери, додека ништо навистина не се менува“, пишува Дејви на Икс.

„Овој пат мора да биде поинаку. Не може само да се работи за промена на тоа кој е во број 10, туку мора да се работи за промена на нашата расипана политика за да можеме да ја поправиме нашата земја.“

Кир Стармер вели дека ќе се повлече од функцијата лидер на Лабуристите и премиер откако прифати дека неговата партија не верува дека е во најдобра позиција да ја предводи земјата на следните општи избори.