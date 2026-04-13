Кир Стармер ги бранеше плановите Велика Британија да се усогласи поблиску со некои правила на ЕУ без парламентарни гласови, велејќи дека поблискиот однос со Европа „е во најдобар интерес на Велика Британија“, особено со оглед на меѓународните превирања околу војната во Иран, пренесува Гардијан.

Во разговор за Би-Би-Си откако Гардијан откри дека министрите планираат да ги користат таканаречените овластувања на Хенри VIII за динамично усогласување со правилата на ЕУ по дифолт, Стармер тврдеше дека, речиси 10 години по референдумот за Брегзит, е време да се „гледа напред“.

Новиот закон за трговски договор за храна и пијалоци со ЕУ ќе содржи овластувања што ќе ѝ овозможат на владата динамично да се усогласи со Европа каде што веќе склучила договори. Но, тоа исто така ќе ѝ овозможи на Велика Британија брзо да ги спроведе еволуирачките правила на единствениот пазар ако утврди дека тоа е во национален интерес, без да мора да се соочува со целосен парламентарен надзор секој пат.

На прашањето дали оваа „интеграција со ЕУ по тајност“, премиерот негираше дека пратениците ќе бидат исклучени, велејќи дека промените ќе се случат само „ако парламентот го усвои законодавството“.

Тој, исто така, ја бранеше идејата за приближување кон Европа, со оглед на глобалната ситуација, велејќи: „Ние сме во свет каде што има масовен конфликт, голема неизвесност и цврсто верувам дека најдобрите интереси на Велика Британија се во посилни, поблиски односи со Европа, без разлика дали тоа е одбрана и безбедност, секако; енергија, мислам, неизбежно; а исто така и нашата економија“.

Планираниот закон „се обидуваше да ја олесни трговијата за да има помалку оптоварувања за бизнисите“, рече Стармер, додавајќи: „Тоа, секако, се преведува во пониски цени, особено со договорот што го имаме со ЕУ. Ова се претежно цени на храната и земјоделските производи, што мислам дека повеќето луѓе би рекле – што и да можеме да направиме за да ги намалиме тие цени е чекор во вистинската насока“.

Конзервативците ги осудија плановите, а бизнис секретарот во сенка, Ендру Грифит, рече дека Стармер не бил во можност да ја прифати одлуката од референдумот во 2016 година, а парламентот „е сведен на гледач додека Брисел ги поставува условите“.

Најџел Фараж, лидерот на „Реформа Велика Британија“, ја нарече идејата „обид за враќање на Британија под контрола на Европската Унија“.

Но, потпирајќи се на неодамна поотворените проевропски коментари од страна на владата, Стармер тврдеше дека противниците на плановите треба да препознаат дека светот се променил.

„Мислам дека, 10 години по референдумот за Брегзит, постои и чувство дека сега мора да гледаме напред, а не назад“, рече премиерот. „Ајде да не ги имаме само сите стари аргументи од последната деценија.

„Ајде да одиме напред и да препознаеме дека посилен, поблизок однос со Европа е во најдобар интерес на Велика Британија, особено во свет кој е толку нестабилен како што е.“

Според предложениот закон, министрите планираат да тврдат дека овој потег ќе додаде милијарди долари во економијата на Велика Британија, ќе ги ублажи трошоците за конфликтот во Иран и ќе ја зголеми слабата продуктивност.