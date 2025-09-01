Кинескиот претседател Си, на самитот со Русија и Индија, претстави визија за нов глобален поредок во светот

Кинескиот претседател Си Џинпинг денеска ги повика членовите на Шангајската организација за соработка да го искористат својот мега пазар, откривајќи ја својата амбиција за нов глобален безбедносен и економски поредок што претставува предизвик за Соединетите Американски Држави.

Шангајската организација за соработка (ШОС) постави модел за нов вид меѓународни односи, рече Си во воведниот говор обраќајќи се пред повеќе од 20 светски лидери на дводневниот самит одржан во пристанишниот град Тјанџин во северна Кина.

„Треба да се залагаме за еднаква и уредна мултиполаризација на светот, инклузивна економска глобализација и да промовираме изградба на поправеден и порамноправен систем на глобално управување“, рече тој.

Кина ќе обезбеди 2 милијарди јуани или околу 280 милиони долари бесплатна помош за земјите-членки оваа година и дополнителни 10 милијарди јуани кредити за банкарски конзорциум на ШОС, додаде тој.

„Мора да го искористиме пазарот од мега размери за да го подобриме нивото на олеснување на трговијата и инвестициите“, рече Си, повикувајќи го блокот да ја зајакне соработката во области како што се енергетиката, инфраструктурата, науката и технологијата и вештачката интелигенција.

Рускиот претседател Владимир Путин, индискиот премиер Нарендра Моди и други лидери од Централна Азија, Блискиот Исток, Јужна Азија и Југоисточна Азија присуствуваа на церемонијата на отворање во голем знак на солидарност кон Глобалниот Југ.

Блокот фокусиран на безбедноста, кој започна како група од шест евроазиски нации, се прошири на 10 постојани членки и 16 земји за дијалог и набљудувачи во последните години.

Си, исто така, ги повика партнерите во организацијата да се спротивстават на менталитетот на Студената војна и конфронтацијата на блоковите и да ги поддржат мултилатералните трговски системи, очигледна навреда на царинската војна на американскиот претседател Доналд Трамп, која непропорционално ги погоди економиите во развој како што е Индија, чиј извоз беше погоден со данок од 50% минатата недела.

Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, изјави дека Кина играла фундаментална улога во одржувањето на глобалниот мултилатерализам во неделата.

Аналитичарите велат дека Кина ќе го искористи најголемиот самит досега за да демонстрира алтернативна визија за глобално управување на меѓународниот поредок предводен од Америка во време на непредвидливо креирање политики, повлекување на САД од мултилатералните организации и геополитички флуктуации.

Пекинг, исто така, го искористи самитот како можност за подобрување на односите со Њу Делхи.

Моди, кој е во Кина на прва посета по седум години, и Си се согласија во неделата дека нивните земји се партнери за развој, а не соперници, и разговараа за начини за подобрување на трговските врски во услови на глобална неизвесност околу царините.