Кинескиот претседател Си Џинпинг смета дека трговските разговори со претседателот Доналд Трамп напредуваат на почетокот на дводневниот самит, но предупреди дека несогласувањето околу Тајван би можело да ги одведе односите во опасен пат.

Коментарите на кинескиот лидер, објавени од официјалната новинска агенција Ксинхуа, ја поставија сцената за она што Трамп го опиша како можеби најголемиот самит досега по помпезниот прием во импозантната Голема народна сала во Пекинг.

Со оглед на тоа што рејтингот на Трамп е нарушен од неговата војна со Иран, првата посета на американски претседател на главниот стратешки ривал на Америка од неговото последно патување таму во 2017 година доби дополнително значење.

По церемонијата на отворање на која имаше почесна гарда и толпи деца кои возбудено мавтаа со цвеќиња и знамиња, Си го отвори самитот кажувајќи му на Трамп дека стабилните односи меѓу двете најголеми економии во светот се од корист за целиот свет.

„Кога соработуваме, двете страни имаат корист; кога се соочуваме едни со други, двете страни страдаат“, рече тој во кратки забелешки отворени за медиумите.

„Вие сте одличен лидер, понекогаш луѓето не сакаат да го кажувам тоа, но сепак го кажувам“, одговори Трамп. „Има такви кои велат дека ова можеби е најголемиот самит досега“, додаде тој.

Зад затворени врати, Си рече дека преговорите меѓу економските и трговските тимови постигнале целосно избалансиран и позитивен исход, според соопштението на кинеската државна новинска агенција Ксинхуа.

Последната рунда преговори имаше за цел да го одржи трговското примирје постигнато меѓу Трамп и Си минатиот октомври и да воспостави механизми за поддршка на идната трговија и инвестиции, изјавија официјални лица запознаени со ова прашање.

Си, исто така, го отвори и прашањето за Тајван, демократски управуваниот остров за кој тврди Кина и е вооружен од САД.

Кинескиот лидер му рече на Трамп дека Тајван е најважното прашање во односите меѓу САД и Кина и дека ако се третира лошо, може да доведе до конфликт и исклучително опасна ситуација, според кинеското соопштение за разговорите, кои завршија по нешто повеќе од два часа.

На Трамп на патувањето му се придружува група извршни директори кои сакаат да решат проблеми со Кина, вклучувајќи ги Илон Маск и извршниот директор на Нвидиа, Јенсен Хуанг. Трамп рече дека неговото прво барање до Си ќе биде да ја отвори Кина за американската индустрија.

Маск, Хуанг и Тим Кук од „Епл“, беа присутни за време на воведните разговори меѓу лидерите, а Маск им рече на новинарите дека биле „прекрасни“ додека ја напушташе Големата сала.

Средбите на лидерите оваа недела ќе обезбедат многу време за средба меѓу Си и Трамп: по нивните првични разговори, тие ќе го посетат Храмот на небото, место кое е дел од наследството на УНЕСКО, и ќе присуствуваат на државен банкет во четврток, пред да се напијат чај и ручаат заедно во петок, според Белата куќа.