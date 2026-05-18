Си Џинпинг и Владимир Путин вчера разменија писма пред посетата на рускиот претседател на Пекинг оваа недела, четири дена откако Доналд Трамп ја напушти Кина. Си, кинескиот лидер, рече дека билатералната соработка меѓу Русија и Кина континуирано се продлабочува и зацврстува, а оваа година се одбележува 30-годишнината од стратешкото партнерство на двете земји, според кинеските државни медиуми. Во напис објавен денеска во државниот медиумски таблоид „Глобал тајмс“ се вели дека посетите на претседателите на САД и Русија покажуваат дека Пекинг брзо се појавува како фокусна точка на глобалната дипломатија.

„Тесниот редослед на посетите предизвика широко внимание, а аналитичарите забележуваат дека е исклучително ретко во ерата по Студената војна една земја да биде домаќин на лидерите на САД и Русија еден по друг во рок од една недела“, објави „Глобал тајмс“.

Продлабочените односи на Кина со Русија се причина за загриженост на Западот, особено откако Москва започна целосна инвазија на Украина во 2022 година. Економската и дипломатската поддршка на Кина за Русија оттогаш помогна во одржувањето на конфликтот, според западните дипломати и аналитичари.

Двајцата мажи се сретнале во повеќе од 40 наврати, далеку надминувајќи ги средбите на Си со западните лидери.

Билатералната трговија на Кина и Русија се искачи на рекордни нивоа од 2022 година, при што Кина купува повеќе од една четвртина од рускиот извоз. Големите купувања на руска сурова нафта од страна на Кина ѝ обезбедија на Москва стотици милијарди долари приходи за војната во Украина.

Пекинг купил повеќе од 367 милијарди долари руски фосилни горива од почетокот на целосната инвазија, според податоците собрани од Центарот за истражување на енергијата и чистиот воздух.

Купувањата ја поддржаа енергетската безбедност на Кина, која стана особено важна откако кризата на Блискиот Исток го запре транспортот на нафта преку Ормутскиот теснец.

Ниту војната во Украина, ниту кинеско-руските односи, не беа особено застапени во разговорите на Трамп со Си минатата недела. Кинеската изјава за главната билатерална средба кратко се осврна на украинската криза, додека американското соопштение воопшто не ја спомена.

Наместо тоа, разговорите меѓу САД и Кина се фокусираа на трговијата, Тајван и војната на Блискиот Исток, при што Трамп рече дека Кина се согласува со него за важноста на повторното отворање на Ормускиот теснец.

Си, исто така, изврши притисок врз Трамп во врска со Тајван, предупредувајќи го за потенцијалот за конфликт доколку прашањето не се реши правилно. Трамп го напушти Пекинг велејќи дека не одлучил дали да одобри договор за повеќе милијарди долари за американско оружје на Тајван. Запирањето на продажбата би било голема победа за Пекинг, кој се стреми да ја преземе контролата врз самоуправниот остров, нешто на што мнозинството Тајванци се спротивставуваат.