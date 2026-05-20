Владимир Путин ќе ја започне посетата на Пекинг во среда за да ги потврди врските со Си Џинпинг и да се обиде да ги заклучи многу потребните деловни договори само неколку дена откако кинескиот лидер го пречека Доналд Трамп во Пекинг, пренесува Фајненшл Тајмс.

Се очекува рускиот претседател, кој слета во Пекинг доцна во вторник, да има интензивен ден на состаноци со Си, вклучувајќи билатерални разговори за глобалните прашања.

„За главните меѓународни и регионални прашања, двајцата шефови на држави одржуваат блиска комуникација… и се спротивставуваат на мешањето во внатрешните работи, едностраните санкции и „јурисдикцијата на долги раце““, рече гласноговорникот на Кинеската комунистичка партија, „Глобал тајмс“, во критика кон САД.

Кина и Русија се обидоа да го прикажат својот однос како сила за стабилност во светот и како заеднички бранители на земјите во развој на „глобалниот југ“ – и покрај нарушувањата, уништувањето и смртта предизвикани од целосната инвазија на Путин во Украина во 2022 година.

Воден од меѓусебната антипатија на двете земји кон САД, Пекинг ѝ помогна на Москва да ја одржи својата економија за време на војната со купување повеќе руска енергија, снабдување со витални компоненти за војската на Путин и помагање да ги заобиколи западните санкции.

Кремљ соопшти дека земјите ќе потпишат околу 40 нови документи и ќе објават заедничка изјава од 47 страници, во која ќе го истакнат нивното зајакнување на партнерството.

Сепак, буџетскиот дефицит на Русија оваа година се зголеми поради ненадејната инфлација, зголемените трошоци од војната против Украина и падот од 38 проценти на приходите од извоз на енергија на годишно ниво.

„Во рамките на мултилатерални рамки како што се Обединетите нации, Шангајската организација за соработка, БРИКС и Г20, двете земји тесно соработуваат за да ги заштитат легитимните права за развој на земјите од глобалниот југ“, објави „Глобал тајмс“.

Групацијата БРИКС ги вклучува Бразил, Русија, Индија, Кина, Јужна Африка и низа други земји.

Посетата на Путин доаѓа откако Си и американскиот претседател минатата недела се согласија да бараат „стратешка стабилност“ во нивните односи по застојот во нивната трговска војна минатата година. Двајцата лидери се обидоа да проектираат слика за пријателски личен однос за време на посетата.

Си му рече на Трамп за време на нивните разговори минатата недела дека Путин можеби ќе се кае за својата инвазија на Украина, според неколку луѓе запознаени со проценката на САД за самитот во Пекинг.