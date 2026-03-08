Војна на Блискиот Исток „никогаш не требаше да се случи“, изјави кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји, дури и додека зазеде попомирувачки тон со САД пред долгоочекуваната посета на Доналд Трамп, пренесува Гардијан.

Промената на режимот, клучна наведена цел на американскиот претседател додека САД и Израел продолжуваат да го напаѓаат Иран, „нема да најде јавна поддршка“, рече Ванг во неделата. „Силна тупаница не значи силна причина. Светот не може да се врати на законот на џунглата“, додаде тој.

Зборувајќи на маргините на годишните парламентарни и политички собири на Кина, познати како Две сесии, највисокиот дипломат и функционер за надворешни работи на земјата избегна директно да ги критикува САД.

Наместо тоа, Ванг нагласи дека Кина е „посветена на духот на меѓусебно почитување“ во односите меѓу САД и Кина. Неодамнешните разговори меѓу Трамп и Си Џинпинг, претседателот на Кина, беа „охрабрувачки“, рече тој.

Ванг рече дека 2026 година е „голема година за односите меѓу Кина и САД“ и дека двете страни треба „да се однесуваат едни кон други со искреност и добра волја“.

Тоа беше значително поинаков тон од минатогодишната прес-конференција, на која Ванг ги обвини САД за „дволично“ однесување во однос на царините што американскиот претседател ги наметна на кинеските стоки. Оваа година Ванг рече дека „влегувањето во конфликт или конфронтација може да го сруши целиот свет“ и дека „ниту едната страна не може да ја преобликува другата“.

САД и Кина се согласија за привремено примирје во трговската војна минатиот октомври. Белата куќа соопшти дека Трамп ќе отпатува во Кина помеѓу 31 март и 2 април, речиси една деценија по неговата последна посета на Кина во 2017 година, најновата од страна на американски претседател. Понатамошните трговски преговори ќе бидат високо на агендата.

Се чини дека двете страни се фокусирани на одржување на рамномерна врска пред патувањето, и покрај тоа што Трамп започна голем број дестабилизирачки потези за надворешна политика во првите два месеци од годината.

Во јануари, САД го заробија Николас Мадуро неколку часа откако венецуелскиот лидер се сретна со кинеска делегација во посета. Во февруари, САД започнаа заеднички напади со Израел врз Иран, кинески партнер на Блискиот Исток, започнувајќи војна која веројатно ќе се прошири во регионален конфликт што ќе ги наруши глобалните трговски патишта.

И Венецуела и Иран се кинески добавувачи на нафта и дел од мрежата на Пекинг од глобални јужни партнерски земји.

Но, и покрај осудата на американските операции во двете земји, Кина не го критикуваше директно Трамп или не го одложи неговото патување во Пекинг.

Слично на тоа, освен краткиот осврт на кинеската и руската воена технологија, Трамп не ја спомена Кина во својот обемен говор за состојбата на Унијата минатиот месец, и покрај тоа што е најдолгиот во модерната историја.

„Со оглед на тековните превирања на Блискиот Исток, вклучувајќи го и влијанието врз глобалните цени на енергијата, Кина веројатно гледа уште поголема важност во можноста да се справи со широк спектар на тешки прашања, вклучувајќи ги билатералните трговски односи, прашањето за Тајван и други тековни глобални конфликти и нивното влијание, со Трамп лично“, рече Вилијам Јанг, виш аналитичар во Меѓународната кризна група.

Пекинг „верува дека средбата лице в лице ќе им овозможи подобро да ја проценат позицијата на Трамп за овие прашања и подиректно да ја претстават кинеската перспектива“, додаде тој. Понатаму, Кина „не гледа голема корист од тоа да се залага за Иран во овој момент“.

Одговарајќи на прашањата на новинарите, Ванг упати типично жесток тон кон Тајван. Тој рече дека „повторното обединување“ меѓу Кина и Тајван „е историски процес што не може да се запре“ и дека „оние што ќе му се спротивстават ќе пропаднат“.

Пекинг тврди дека Тајван, самоуправен остров, е дел од неговата територија и вети дека ќе го „обедини“ со Кина доколку е потребно.

Ванг, исто така, ја нападна Јапонија, чии односи со Пекинг се влошија откако јапонската премиерка Санае Такаичи рече дека нападот врз Тајван би можел да предизвика распоредување на силите за самоодбрана на нејзината земја.