Кинеските претставници им даваат „правни совети“ на европските земји, велејќи дека нивните гранични закони бараат од нив да забранат влез на тајвански политичари, според повеќе од шест дипломати и претставници запознаени со ова прашање, пренесува Гардијан.

Службениците упатиле демарши до европските амбасади во Пекинг или преку локалните амбасади директно до европските влади во нивните главни градови, предупредувајќи ги европските земји да не „ги газат црвените линии на Кина“, според европските дипломати и министерства кои разговараа со Гардијан.

Начинот на пристапите варирал – некои до поединечни земји, а некои како групи, некои преку писмена вербална нота (полуформална дипломатска комуникација), а други лично. Тие се случија во ноември и декември и беа барем делумно одговор на неодамнешните европски патувања на тајвански претставници, вклучувајќи го и нејзиниот сегашен потпретседател и министер за надворешни работи, како и поранешен претседател.

Пекинг изјави дека „го почитува суверенитетот на европската страна во воведувањето и спроведувањето на визната политика“, но „институционална дупка“ дозволила чести посети на тајвански политичари, според една вербална нота што ја видел Гардијан.

Кинезите наведоа повеќе закони и прописи на ЕУ, вклучувајќи го и оној познат како Шенгенски граничен кодекс, кој вели дека услов за влез на државјани кои не се членки на ЕУ е тие „да не се сметаат за закана за … меѓународните односи на која било од земјите-членки“.

Сугестијата на службениците, според информациите на Гардијан, била дека дозволувањето на тајванските службеници да влезат во европска земја би ги загрозило меѓународните односи на таа земја со Кина.

Во некои случаи, тие се повикаа и на Виенската конвенција за дипломатски односи или предложија европските земји да го следат примерот на ОН и да им забранат на сите Тајванци да влезат во владини згради, беше кажано на Гардијан.

„Примената и толкувањето на оваа регулатива од страна на Пекинг е смела“, рече Жужа Ана Ференци, доцент на Националниот универзитет Донг Хва во Тајван, кога беше информирана за потезите. „Толкувањето на Пекинг е дека врските меѓу ЕУ и Тајван ги загрозуваат врските меѓу ЕУ и Кина. Ова воопшто не е перцепцијата или реалноста во Европа“.

Министерството за надворешни работи на Кина не одговори на прашањата. Но, во вербалната нота се вели дека европските земји треба да ги отфрлат сите „т.н. дипломатски пасоши“ издадени од Тајван и „да им забранат на тајванските лица да влегуваат во Европа за да бараат официјален контакт и размена и да ја прекршат црвената линија на Кина“.

„Кина се надева дека институциите на ЕУ и европските земји, од поголемите интереси на односите меѓу Кина и ЕУ и билатералните односи, ќе донесат политичка одлука за одбивање на влезот на таканаречениот претседател или потпретседател на Тајван (вклучувајќи ги и поранешните)“, се вели во нотата, наведувајќи ги и другите функционери.

Во нотата се наведуваат посети на функционерите во Белгија, Чешка, Полска, Холандија, Италија, Австрија, Германија, Литванија, Данска, Естонија и Ирска, велејќи дека тие „сериозно ги поткопуваат односите меѓу Кина и ЕУ“.

„Европската страна… дури и го наговори [потпретседателот] Хсијао Би-ким да зборува во зградата на Европскиот парламент и да ги промовира сепаратистичките тврдења за „независност на Тајван“, се вели во неа, осврнувајќи се на говорот што го одржа Хсијао на годишниот самит на Меѓупарламентарната алијанса за Кина (IPAC) во Брисел.

Министерствата за надворешни работи на Норвешка и Финска потврдија дека се меѓу земјите што го добиле советот. Тие рекоа дека визните регулативи со Тајван се утврдени од страна на надлежните органи на Шенген зоната.