Кинеското Министерство за надворешни работи потврди дека е уапсен американски научник, обвинувајќи го за шпионажа и загрозување на кинеската национална безбедност, пренесува Би-Би-Си Њуз.

Ју Мин Зин, директор во тинк-тенк фокусиран на Мјанмар, бил уапсен на почетокот на јуни, изјавиле извори претходно за „Њујорк тајмс“. Тој наводно исчезнал додека бил во кинескиот град Кунминг, кој се наоѓа на границата со Мјанмар, се наведува во извештајот.

Понатамошни детали за апсењето засега не се познати. Ваквиот случај изгледа невообичаено бидејќи ретко се случува Кина да апси американски државјани по обвиненија за национална безбедност.

Притворањето доаѓа само неколку недели по посетата на американскиот претседател Доналд Трамп на Пекинг и средбата со кинескиот претседател Си Џинпинг, при што американскиот лидер доби свечен пречек.

Тоа се случува и во период кога претседателот на Мјанмар, Мин Аунг Хлаинг, треба да ја посети Кина следната недела. Познато е дека Пекинг одржува блиски односи со воената хунта во Мјанмар, која ја презеде власта со државен удар во 2021 година.

Мин Зин бил поранешен студентски активист за време на продемократското движење во Мјанмар во 1988 година, кој побегнал во Тајланд за да избегне апсење од страна на тогашната влада. Подоцна заминал во САД на студии, а се вратил во Мјанмар во 2010 година. Според „Њујорк тајмс“, тој моментално живее во Тајланд, но поминува време и во САД и во Мјанмар.

Тој, исто така, е и извршен директор во Инстутутот за страшешко планирање на политики во Мјанмар (ISP-Myanmar), тинк-тенк со седиште во Тајланд кој ја истражува улогата на Кина во Мјанмар, вклучително кинеските интереси, односите и регионалното влијание. Според Центарот за социјални иновации и надворешна политика, тој е и докторанд на Универзитетот во Калифорнија, Беркли.

Мин Зин бил во Кунминг за да присуствува на состанок на 3 јуни кога бил уапсен на аеродромот, според новинската агенција AFP, која цитира неколку извори. Еден извор, кој зборувал за AFP, рекол дека неговото семејство е „загрижено“ и дека тие се „во контакт“ со американскиот конзулат во Гуангжу, Кина.

Мин Зин требало да говори на конференција во Катманду подоцна овој месец.