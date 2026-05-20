Кинеските вооружени сили тајно обучиле околу 200 руски воени лица во Кина кон крајот на минатата година, а некои оттогаш се вратиле да се борат во Украина, според три европски разузнавачки агенции и документи што ги виде Ројтерс. Иако Кина и Русија одржаа голем број заеднички воени вежби по целосната инвазија на Москва на Украина во 2022 година, Пекинг постојано изјавува дека е неутрален во конфликтот и се претставува како мировен посредник.

Тајните обуки, кои претежно се фокусираа на употребата на беспилотни летала, беа наведени во двојазичен руско-кинески договор потпишан од високи руски и кинески офицери во Пекинг на 2 јули 2025 година.

Договорот, прегледан од Ројтерс, вели дека околу 200 руски војници ќе бидат обучени во воени објекти на локации, вклучувајќи ги Пекинг и источниот град Нанџинг. Изворите велат дека околу овој број подоцна биле обучени во Кина.

Во договорот, исто така, се вели дека стотици кинески војници ќе поминат обука во воени објекти во Русија.

Со обука на руски воен персонал на оперативно и тактичко ниво, кој потоа учествува во Украина, Кина е многу подиректно вклучена во војната на европскиот континент отколку што се знаеше претходно, рече еден разузнавачки службеник.

Руското и кинеското министерство за одбрана не одговорија на барањата за коментар за деталите наведени во овој напис.

„Во врска со украинската криза, Кина постојано одржува објективен и непристрасен став и работи на промовирање на мировни разговори, ова е конзистентно и јасно и е потврдено од меѓународната заедница“, се вели во соопштението на кинеското министерство за надворешни работи за Ројтерс. „Релевантните страни не треба намерно да поттикнуваат конфронтација или да ја префрлаат вината“.

Разузнавачките агенции зборуваа под услов да не бидат идентификувани за да разговараат за чувствителни информации.

Европските сили, кои ја гледаат Русија како голема безбедносна закана, внимателно ги следеа сè поблиските односи меѓу Русија и Кина, втората најголема економија во светот и важен трговски партнер на Европската Унија.

Двете земји објавија стратешко партнерство без ограничувања неколку дена пред руската инвазија на Украина во 2022 година и ветија дека ќе спроведат воени вежби за да ја вежбаат координацијата меѓу нивните вооружени сили. Додека Западот се обидуваше да ја изолира Русија, Кина обезбеди спас купувајќи ја нејзината нафта, гас и јаглен.

Кинескиот лидер Си Џинпинг е домаќин на рускиот претседател Владимир Путин, помалку од една недела по посетата на американскиот претседател Доналд Трамп на високата позиција.

Кина и Русија го оценија патувањето на Путин – неговата 25-та посета на Кина – како дополнителен доказ за нивното партнерство „за сите временски услови“, дури и кога Западот го повикува Пекинг да изврши притисок врз Москва да ја прекине војната во Украина.

Двете страни користат модели со долг дострел за да напаѓаат цели оддалечени стотици милји, додека на бојното поле, помали беспилотни летала, управувани од далечински пилоти со опрема за преглед од прво лице (FPV) и вооружени со експлозиви, доминираат во небото, што го прави опасно движењето на оклопни возила или пешадија.

Во септември, Ројтерс објави дека експерти од приватни кинески компании спровеле технички развојни работи на воени беспилотни летала за руски производител на беспилотни летала за напад, според европски претставници. Министерството за надворешни работи на Кина тогаш соопшти дека не било свесно за соработката.