Кина, со нови планови за зелена енергија, му пркоси на Трамп и неговото негирање на климатските промени

Кина предводи неколку земји во објавувањето на нови планови за климата а претходно на Генералното собрание на ОН понуди прикриена критика за антиклиматската реторика на американскиот претседател Трамп.

Обраќајќи се на самитот на лидерите за климата, организиран од генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, кинескиот претседател Си Џинпинг во видео порака во живо од Пекинг изјави дека до 2035 година неговата земја ќе ги намали емисиите на стакленички гасови за 7 до 10 отсто од нивниот врв.

Покрај тоа, Си рече дека Кина планира да го зголеми својот капацитет за ветерна и сончева енергија за шест пати од нивоата во 2020 година во следните 10 години – помагајќи да се зголеми нејзиниот удел на нефосилни горива во домашната потрошувачка на енергија на над 30%.

Си повика на посилна климатска акција од развиените земји во светот. Тој се осврна, иако не по име, на Соединетите Држави за оддалечување од целите на Парискиот договор за климатските промени.

„Зелената и нискојаглеродна трансформација е тренд на нашето време. И покрај тоа што некои земји одат против трендот, меѓународната заедница треба да остане на вистинскиот пат, да одржува непоколеблива доверба, непоколеблива акција и несмалени напори“, рече Си.

Во вторникот, американскиот претседател Доналд Трамп го искористи својот говор на Генералното собрание на ОН за да ги осуди климатските промени како измама, да ги нарече научниците глупави и да ги критикува земјите-членки на ЕУ и Кина за прифаќање на технологиите за чиста енергија.

Трамп нареди второ повлекување на Вашингтон од 10-годишниот Париски договор, кој имаше за цел да спречи зголемување на глобалните температури над 1,5 степени Целзиусови преку национални климатски планови. САД се најголемиот историски емитер на стакленички гасови во светот и втор најголем тековен емитер зад Кина.

Иан Бремер, политиколог од Центарот Белфер, рече дека говорот на Трамп за негирање на климата ефикасно го отстапил пазарот за постјаглеродна енергија на Кинезите.

„Трамп сака фосилни горива, а САД се навистина моќна петро-држава“, рече Бремер. „Но, дозволувањето Кина да стане единствената моќна електро-држава во светот е спротивно на тоа повторно да ја направиме Америка голема, барем ако се грижите за иднината.“

Набљудувачите се надеваа дека Кина ќе го искористи повлекувањето на САД како момент да објави цел за намалување од најмалку 30% за да остане во согласност со својата претходна цел за нето-нулти емисии до 2060 година.

Ли Шуо, директор на Кинескиот климатски центар во Азиското друштво, рече дека најавата на Кина е разочарувачка во светлината на нејзиното брзо производство на обновлива енергија и електрични возила.

„Обврската на Пекинг претставува претпазлив потег што ја продолжува долгогодишната политичка традиција на давање приоритет на стабилно, предвидливо донесување одлуки, но исто така крие позначајна економска реалност“, рече тој.

Сепак, Ли забележа дека доминацијата на Кина во зелената технологија и повлекувањето на Вашингтон би можеле да ја поттикнат Кина кон попроактивна улога на глобалната сцена.