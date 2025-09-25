чет, 25 септември, 2025

Кина, со нови планови за зелена енергија, му пркоси на Трамп и неговото негирање на климатските промени

Kинескиот претседател Си Џинпинг изјави дека до 2035 година неговата земја ќе ги намали емисиите на стакленички гасови за 7 до 10 отсто

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Photo by Mike Setchell on Unsplash

Кина предводи неколку земји во објавувањето на нови планови за климата а претходно на Генералното собрание на ОН понуди прикриена критика за антиклиматската реторика на американскиот претседател Трамп.

Обраќајќи се на самитот на лидерите за климата, организиран од генералниот секретар на ОН, Антонио Гутереш, кинескиот претседател Си Џинпинг во видео порака во живо од Пекинг изјави дека до 2035 година неговата земја ќе ги намали емисиите на стакленички гасови за 7 до 10 отсто од нивниот врв.
Покрај тоа, Си рече дека Кина планира да го зголеми својот капацитет за ветерна и сончева енергија за шест пати од нивоата во 2020 година во следните 10 години – помагајќи да се зголеми нејзиниот удел на нефосилни горива во домашната потрошувачка на енергија на над 30%.
Си повика на посилна климатска акција од развиените земји во светот. Тој се осврна, иако не по име, на Соединетите Држави за оддалечување од целите на Парискиот договор за климатските промени.
„Зелената и нискојаглеродна трансформација е тренд на нашето време. И покрај тоа што некои земји одат против трендот, меѓународната заедница треба да остане на вистинскиот пат, да одржува непоколеблива доверба, непоколеблива акција и несмалени напори“, рече Си.
Во вторникот, американскиот претседател Доналд Трамп го искористи својот говор на Генералното собрание на ОН за да ги осуди климатските промени како измама, да ги нарече научниците глупави и да ги критикува земјите-членки на ЕУ и Кина за прифаќање на технологиите за чиста енергија.
Трамп нареди второ повлекување на Вашингтон од 10-годишниот Париски договор, кој имаше за цел да спречи зголемување на глобалните температури над 1,5 степени Целзиусови преку национални климатски планови. САД се најголемиот историски емитер на стакленички гасови во светот и втор најголем тековен емитер зад Кина.
Иан Бремер, политиколог од Центарот Белфер, рече дека говорот на Трамп за негирање на климата ефикасно го отстапил пазарот за постјаглеродна енергија на Кинезите.
„Трамп сака фосилни горива, а САД се навистина моќна петро-држава“, рече Бремер. „Но, дозволувањето Кина да стане единствената моќна електро-држава во светот е спротивно на тоа повторно да ја направиме Америка голема, барем ако се грижите за иднината.“
Набљудувачите се надеваа дека Кина ќе го искористи повлекувањето на САД како момент да објави цел за намалување од најмалку 30% за да остане во согласност со својата претходна цел за нето-нулти емисии до 2060 година.
Ли Шуо, директор на Кинескиот климатски центар во Азиското друштво, рече дека најавата на Кина е разочарувачка во светлината на нејзиното брзо производство на обновлива енергија и електрични возила.
„Обврската на Пекинг претставува претпазлив потег што ја продолжува долгогодишната политичка традиција на давање приоритет на стабилно, предвидливо донесување одлуки, но исто така крие позначајна економска реалност“, рече тој.
Сепак, Ли забележа дека доминацијата на Кина во зелената технологија и повлекувањето на Вашингтон би можеле да ја поттикнат Кина кон попроактивна улога на глобалната сцена.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни

Кремљ денес ги отфрли централните аргументи за реторичкиот пресврт на американскиот претседател Доналд Трамп во врска со војната во Украина, велејќи дека тоа ќе...
Повеќе
Подглавна секција

Двајца притвореници се повредени во пукотница во објект на американската имиграциска и царинска служба во Далас

Најмалку двајца притвореници беа застрелани во објект на американската Служба за имиграција и царина во Далас, според двајца службеници за спроведување на законот кои...
Повеќе

Најнови

Македонија

Предлог-резолуција на СДСМ со црвени линии за јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ

Најголемата опозициска партија СДСМ денеска претстави Предлог-резолуција за утврдување на заедничките државни и национални позиции за продолжување на процесот на зачленувањето на земјава во Европската Унија. Лидерот на партијата, Венко Филипче,...
Повеќе
Македонија

Кривична пријава против поранешни директори и заповедник во затворот во Струмица за „злоупотреба на службената положба и овластување“

СВР Струмица до Основното јавно обвинителство Струмица поднесе кривична пријава против Б.Ц.(41) од Струмица, поранешен директор на Казнено-поправната установа Затвор Струмица, В.М.(36) од Струмица, поранешен вршител на должноста директор на Казнено-поправната...
Повеќе
Македонија

Блокада на „Стоп за Вардариште“, граѓаните незадоволни што нема одговор од власта на нивните барања

Иницијативата „Стоп за Вардариште“ утре наутро во 7,30 часот организира блокада на мостот „Близнаци“ кој ги поврзува општините Аеродром и Гази Баба, а попладне во 18 часот е закажан и простест...
Повеќе
Главна секција

Росица Коцева со месеци барала заштита, институциите ја оставија сама пред убиецот

И покрај повеќемесечните пријави за насилство и барања за заштита, 31-годишната Росица Коцева од Велес не добила доволна институционална заштита и на крајот беше свирепо убиена заедно со својот татко, а...
Повеќе

Предлог-резолуција на СДСМ со црвени линии за јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ

Најголемата опозициска партија СДСМ денеска претстави Предлог-резолуција за утврдување на заедничките државни и национални позиции за продолжување на процесот на зачленувањето на земјава во Европската Унија. Лидерот на партијата,...

Кривична пријава против поранешни директори и заповедник во затворот во Струмица за „злоупотреба на службената положба и овластување“

Блокада на „Стоп за Вардариште“, граѓаните незадоволни што нема одговор од власта на нивните барања

Росица Коцева со месеци барала заштита, институциите ја оставија сама пред убиецот

Апасиев: Забраната за рекламирање на Левица ќе заврши во Стразбур

Отвореноста на опшините расте, но сѐ уште е далеку од потребното ниво

Поранешниот француски претседател Николас Саркози прогласен за виновен за криминален заговор на судењето во Либија

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Предлог-резолуција на СДСМ со црвени линии за јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ

Кривична пријава против поранешни директори и заповедник во затворот во Струмица за „злоупотреба на службената положба и овластување“

Блокада на „Стоп за Вардариште“, граѓаните незадоволни што нема одговор од власта на нивните барања