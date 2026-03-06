Кина е во преговори со Иран за да им овозможи на бродовите за сурова нафта и катарски течен природен гас безбедно да минуваат низ Ормускиот теснец, додека се интензивира американско-израелската војна против Техеран, изјавија за Ројтерс три дипломатски извори.

Војната, која влезе во својот шести ден, го остави критичниот бродски премин речиси затворен, а земјите од целиот свет се отсечени од една петтина од глобалните резерви на нафта и течен природен гас.

Кина, која има пријателски односи со Иран и во голема мера се потпира на резервите од Блискиот Исток, е незадоволна од потегот на Исламската Република да го парализира бродскиот сообраќај низ теснецот и врши притисок врз Техеран да дозволи безбедно минување на бродовите, според изворите.

Втората најголема економија во светот добива околу 45% од својата нафта од теснецот.

Податоците за следење на бродовите покажаа дека брод наречен „Iron Maiden“ поминал низ теснецот преку ноќ откако ја сменил сигнализацијата во „сопственост на Кина“, но ќе бидат потребни многу повеќе пловидби за да се смират глобалните пазари.

Цените на суровата нафта се зголемија за повеќе од 15% откако започна конфликтот поради запирањата во производството, бидејќи Техеран ги напаѓа енергетските постројки во Заливот, како и бродовите што го преминуваат теснецот.

Транзитните танкери за сурова нафта, исто така, стигнаа до Кипар, Азербејџан и Турција, дестабилизирајќи ги глобалните пазари и поттикнувајќи ги големите економии да предупредат за ризиците од инфлација.

Транзитот на танкери за сурова нафта низ теснецот се намали на четири брода на 1 март, денот по избувнувањето на непријателствата, во споредба со просекот од 24 дневно од јануари, покажаа податоците за следење на бродовите на „Вортекса“.

Околу 300 танкери за нафта остануваат во теснецот, според „Вортекса“ и „Кплер“ за следење на бродови.

Ветеранот во шеќерната индустрија, Мајк Мекдугал, за Ројтерс изјави дека раководителите на шеќерот од Блискиот Исток велат дека во моментов има некои бродови што транзитираат низ теснецот, од кои сите се или во кинеска или иранска сопственост.

Џамал ​​Ал-Гураир, генерален директор на „Ал Калиџ Шугар“ со седиште во Дубаи, изјави за „Ројтерс“ дека на некои бродови што носат шеќер моментално им е дозволено да поминат низ Ормускиот теснец, додека на други не, без да даде дополнителни детали.

Иранската влада претходно оваа недела изјави дека на ниту еден брод што им припаѓа на САД, Израел, европските земји или нивните сојузници нема да им биде дозволено да поминат низ Ормускиот теснец, но во соопштението не се споменува Кина.