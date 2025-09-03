Кина ја претстави својата воена моќ, вооружени роботи и подводни дронови на парадата во Пекинг

Кинескиот претседател Си Џинпинг предупреди дека светот се соочува со избор помеѓу мир или војна, на најголемата воена парада во историјата на неговата земја, придружуван од рускиот претседател Владимир Путин и севернокорејскиот претседател Ким Џонг Ун.

Настанот по повод 80 години од поразот на Јапонија на крајот од Втората светска војна во голема мера беше избегнуван од западните лидери, а Путин и Ким – отпадници на Западот поради војната во Украина и нуклеарните амбиции на Ким – се почесни гости.

Создаден да ја проектира воената моќ и дипломатското влијание на Кина, тој исто така доаѓа во време кога трговските царини на американскиот претседател Доналд Трамп и нестабилното креирање политики ги заоструваат нејзините односи со сојузниците и со ривалите.

„Денес, човештвото се соочува со избор помеѓу мир или војна, дијалог или конфронтација, добитна или нулта сума“, рече Си пред повеќе од 50.000 гледачи на плоштадот Тјенанмен, додавајќи дека кинескиот народ цврсто стои на вистинската страна од историјата.

Возејќи се во лимузина со отворен кров, Си потоа ги прегледа војниците и најсовремената воена опрема, како што се хиперсонични ракети, подводни дронови и вооружен роботски волк.

Хеликоптери со големи знамиња и борбени авиони летаа во формација за време на 70-минутната претстава полна со симболика, која кулминираше со пуштање 80.000 птици мир.

Облечен во туника во стилот на поранешниот лидер Мао Це Тунг, Си претходно поздрави повеќе од 25 лидери на црвениот тепих, вклучувајќи го и индонезискиот Прабово Субианто, кој изненадно се појави и покрај раширените протести дома. Сопругата на Си, Пенг Лијуан, можеше да се чуе како им вели: „Убаво е што ве запознав“ и „Добредојдовте во Кина“ на неколку од гостите на англиски.

Седејќи помеѓу Путин и Ким во галеријата за гледање, Си постојано започнуваше разговори со двајцата лидери додека илјадници војници и материјална опрема парадираа пред нив.