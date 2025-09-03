сре, 3 септември, 2025

Кина ја претстави својата воена моќ, вооружени роботи и подводни дронови на парадата во Пекинг

Настанот по повод 80 години од поразот на Јапонија на крајот од Втората светска војна во голема мера беше избегнуван од западните лидери

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=Military+parade+China&title=Special%3AMediaSearch&type=image

Кинескиот претседател Си Џинпинг предупреди дека светот се соочува со избор помеѓу мир или војна, на најголемата воена парада во историјата на неговата земја, придружуван од рускиот претседател Владимир Путин и севернокорејскиот претседател Ким Џонг Ун.

Настанот по повод 80 години од поразот на Јапонија на крајот од Втората светска војна во голема мера беше избегнуван од западните лидери, а Путин и Ким – отпадници на Западот поради војната во Украина и нуклеарните амбиции на Ким – се почесни гости.

Создаден да ја проектира воената моќ и дипломатското влијание на Кина, тој исто така доаѓа во време кога трговските царини на американскиот претседател Доналд Трамп и нестабилното креирање политики ги заоструваат нејзините односи со сојузниците и со ривалите.
„Денес, човештвото се соочува со избор помеѓу мир или војна, дијалог или конфронтација, добитна или нулта сума“, рече Си пред повеќе од 50.000 гледачи на плоштадот Тјенанмен, додавајќи дека кинескиот народ цврсто стои на вистинската страна од историјата.
Возејќи се во лимузина со отворен кров, Си потоа ги прегледа војниците и најсовремената воена опрема, како што се хиперсонични ракети, подводни дронови и вооружен роботски волк.
Хеликоптери со големи знамиња и борбени авиони летаа во формација за време на 70-минутната претстава полна со симболика, која кулминираше со пуштање 80.000 птици мир.
Облечен во туника во стилот на поранешниот лидер Мао Це Тунг, Си претходно поздрави повеќе од 25 лидери на црвениот тепих, вклучувајќи го и индонезискиот Прабово Субианто, кој изненадно се појави и покрај раширените протести дома. Сопругата на Си, Пенг Лијуан, можеше да се чуе како им вели: „Убаво е што ве запознав“ и „Добредојдовте во Кина“ на неколку од гостите на англиски.
Седејќи помеѓу Путин и Ким во галеријата за гледање, Си постојано започнуваше разговори со двајцата лидери додека илјадници војници и материјална опрема парадираа пред нив.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Си Џинпинг изјави дека светот се соочува со изборот „мир или војна“ при пристигнувањето на Путин и Ким на воената парада

Си Џинпинг изјави дека светот се соочува со избор помеѓу мир или војна, додека се одржуваше најголемата воена парада во Кина досега, на која...
Повеќе
Подглавна секција

Путин тврди дека никогаш не се спротивставил на членството на Украина во ЕУ, но повлекува линија кон НАТО

Путин вели дека Русија никогаш не се спротивставила на членството на Украина во ЕУ, но повлекува линија во однос на НАТО, на средбата со...
Повеќе

Најнови

Македонија

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

Wizz Air, најголемиот авиопревозник во Македонија додава шести авион во својата база во Скопје, како и 13 нови рути, најавуваат оттаму. Авиокомпанијата додава шести авион во базата во Скопје и ја...
Повеќе
Македонија

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) изразуваат сериозна загриженост поради недоличното и непрофесионално однесување кон новинарки за време на јавен настан во Скопје,...
Повеќе
Ctrl - Z

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток

Во играта Machinarium што може бесплатно да се земе од Epic Games до четврток играте со роботче во Стим-Панк свет каде главната цел е да го спасите градот Machinarium и воедно...
Повеќе
Македонија

Бомби и муниција пронајдени во дом во Идризово, поведена истрага

Основното јавно обвинителство Скопје донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кое постои основано сомнение дека сторило кривично дело Неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или...
Повеќе

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

Wizz Air, најголемиот авиопревозник во Македонија додава шести авион во својата база во Скопје, како и 13 нови рути, најавуваат оттаму. Авиокомпанијата додава шести авион во базата во Скопје...

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток

Бомби и муниција пронајдени во дом во Идризово, поведена истрага

(Фото-вест) Премиерот фрли лопата на камен темелник на нов маркет „Лидл“ во Ново Лисиче

Мршојадците секоја година елиминираат стакленички гасови еднакви на емисиите од 12 милиони автомобили

Нов тендер за привремени вработувања во Тетово, имињата остануваат „тајна“

Педро Санчез: Двојните стандарди за Газа и Украина може да ја поткопаат глобалната позиција на Западот

Селото Ехлоец на планината Стогово в недела ќе биде домаќин на културен настан на отворено

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток