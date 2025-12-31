Кина утрово испука ракети во водите покрај северниот и јужниот дел на Тајван и распореди нови бродови заедно со авиони бомбардери и разорувачи на вториот ден од своите најобемни воени вежби, како проба за блокада на островот.

Командата соопшти дека бојното пукање ќе се одвива до 18 часот што ќе влијае на морето и воздушниот простор на пет локации околу Тајван. Исто така, објави видео на кое се гледа како мобилен ракетен фрлач испукува во морето од неодредена локација во Кина.

Поморските и воздухопловните единици, исто така, симулираа напади врз поморски и воздушни цели на Тајван, како и антиподморнички операции кон северниот и јужниот дел на демократски управуваниот остров, соопшти кинеската војска.

Наречени „Мисија на правдата 2025“, вежбите започнаа 11 дена откако САД објавија рекорден пакет оружје од 11,1 милијарди долари за Тајван и се најголемите вежби на Пекинг досега по област и најблиску до островот досега. Висок функционер за безбедност на Тајван изјави за Ројтерс дека Тајпеј следи дали оваа шеста голема рунда воени вежби од 2022 година, кога тогашната претседателка на Претставничкиот дом на САД, Ненси Пелоси, го посети островот, ќе ја види и Кина како испукува ракети над Тајван, како што беше случајот тогаш.

Пекинг, исто така, изгледа дека ги користи вежбите за вежбање на удар врз копнени цели, како што е ракетниот систем HIMARS произведен во САД, рече изворот, високомобилен артилериски систем со дострел од околу 300 км што може да погоди крајбрежни цели во јужна Кина.

Кинескиот PCH-191 е напреден модуларен ракетен фрлач со долг дострел со дострел на удар споредлив со системот HIMARS. Учествувајќи во масовната воена парада во Пекинг за одбележување на крајот на Втората светска војна во септември, системот може да погоди која било точка на Тајван, според кинеските државни медиуми.

Претседателот на Тајван, Лаи Чинг-те, во објава на Фејсбук изјави дека трупите на фронтовската линија се подготвени да го бранат островот, но дека Тајпеј не се обидува да ја ескалира ситуацијата.

Министерството за одбрана на островот потврди дека во утрово на север од Тајван се одржале вежби со боево пукање, а остатоците влегле во неговата континуирана зона, дефинирана како 24 наутички милји од брегот.