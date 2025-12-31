Кина испали ракети во водите покрај Тајван, претстави нови јуришни бродови и ги отфрли можностите за интервенција на САД и сојузниците за блокирање на каков било иден напад од страна на Пекинг за преземање на контролата врз островот во неговите најобемни воени вежби досега, пренесува Ројтерс.

Како дел од вежбите за вежбање блокада, Командата на Источниот театар на Кина спроведе 10 часа вежби со боева стрелба, лансирајќи ракети во водите северно и јужно од демократски управуваниот остров.

Кинеските поморски и воздухопловни единици, исто така, симулираа напади врз поморски и воздушни цели и спроведоа вежби против подморници околу островот, додека државните медиуми објавија слики на кои се фалеше технолошката и воената супериорност на Пекинг и неговата способност да го преземе Тајван со сила доколку е потребно.

Наречени „Мисија на правдата 2025“, вежбите започнаа 11 дена откако САД објавија рекорден пакет оружје од 11,1 милијарди долари за Тајван, предизвикувајќи го гневот на кинеското министерство за одбрана и предупредувањата дека војската ќе „преземе енергични мерки“ како одговор.

За првпат, кинеската војска соопшти дека вежбите имале за цел да одвратат надворешна интервенција.

„Секои надворешни сили што ќе се обидат да интервенираат во прашањето на Тајван или да се мешаат во внатрешните работи на Кина сигурно ќе си ги скршат главите крвави од железните ѕидови на Кинеската народноослободителна армија“, се вели во соопштението од понеделник на Канцеларијата за прашања на Тајван на Кина.

Пекинг, исто така, ја интензивираше својата реторика за Тајван во неделите откако јапонскиот премиер Санае Такаичи посочи дека хипотетички напад врз островот би можел да предизвика воен одговор од Токио.

Кинескиот лидер Си Џинпинг минатата недела го унапреди командантот на Командата на Источниот театар, која ги надгледува операциите со кои се соочува Тајван, во генерал – потег за кој аналитичарите велат дека служи за зајакнување на борбената готовност на војската по чистката во раководството.