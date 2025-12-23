Кина и Русија изразија поддршка за Венецуела додека се соочува со блокада на САД врз санкционираните нафтени танкери, додека Доналд Трамп продолжува да ја засилува својата кампања за притисок врз претседателот на јужноамериканската земја, Николас Мадуро.

По извештаите за забавување на активноста во венецуелските пристаништа, американскиот претседател повторно го повика Мадуро да ја напушти власта и повтори дека САД ќе ја задржат или продадат нафтата што ја запленија покрај брегот на Венецуела во последните недели.

На прашањето дали целта е да се принуди Мадуро да се симне од власт, Трамп им рече на новинарите: „Мислам дека би било паметно да го стори тоа“, пред да додаде „ако сака да направи нешто, ако игра строго, тоа ќе биде последен пат кога ќе може да игра строго“.

Откако Трамп објави блокада на сите санкционирани нафтени танкери што влегуваат и излегуваат од Венецуела минатата недела, товарењето на танкери во пристаништата на земјата се забави, при што повеќето бродови превезуваат товари со нафта само помеѓу домашните пристаништа, според новинската агенција Ројтерс. Бројот на натоварени танкери што не тргнале се зголеми во последните денови, оставајќи милиони барели венецуелска нафта заглавени на бродовите, додека клиентите бараат поголеми попусти и промени во договорите за да преземат ризични патувања надвор од водите на земјата.

Кинеското министерство за надворешни работи во понеделникот соопшти дека запленувањето на бродови од друга земја е сериозно кршење на меѓународното право, откако САД пресретнаа танкер за нафта што се упатуваше кон Кина покрај брегот на Венецуела во саботата.

Танкерот, за кој Белата куќа рече дека е дел од флотата во сенка на Венецуела и носи санкционирана нафта, во моментов не е санкциониран од САД. Сепак, министерот за надворешни работи на Панама рече дека супертанкерот „Сенчерис“, кој го пловел знамето на Панама кога бил пресретнат во саботата, не ги почитувал поморските правила на земјата и го променил своето име и го исклучил транспондерот додека носел нафтен товар од Венецуела.

Венецуела има право да развива односи со други земји, изјави портпаролот на кинеското министерство за надворешни работи, Лин Џиан, на дневниот брифинг за медиумите, додавајќи дека Кина се спротивставува на сите еднострани и нелегални санкции.

Кина е најголемиот купувач на венецуелска сурова нафта, која сочинува околу 4% од нејзиниот увоз на нафта.

Подоцна во понеделникот, министрите за надворешни работи на Русија и Венецуела ги критикуваа акциите на САД, кои исто така вклучуваа напади врз бродови за кои се тврди дека се занимаваат со трговија со дрога, а во неделата и таргетирање на трет танкер.

Руското Министерство за надворешни работи соопшти дека Иван Гил и Сергеј Лавров изразиле длабока загриженост поради ескалацијата на дејствијата на Вашингтон во Карипското Море, што може да има сериозни последици за регионот и да го загрози меѓународниот превоз.

„Руската страна ја потврди својата целосна поддршка и солидарност со венецуелското раководство и народот во сегашниот контекст“, се вели во соопштението.

Празниот супертанкер Бела 1, кој американската крајбрежна стража се обиде да го пресретне во неделата кога бродот се приближи кон Венецуела, пловел во понеделник североисточно од Бермудите во Карибите, покажа сателитска снимка добиена од TankerTrackers.com.

Трамп тврди дека Венецуела, под Мадуро, ги користи парите од нафтата за финансирање на терористички активности со дрога, трговија со луѓе, убиства и киднапирања. Американските сили од септември започнаа напади врз бродови за кои Вашингтон тврди, без докази, дека шверцувале дрога во Карибите и источниот Тихи Океан. Повеќе од 100 луѓе се убиени – некои од нив рибари, според нивните семејства и влади.

Каракас, пак, се плаши дека Вашингтон бара промена на режимот и го обвини Вашингтон за меѓународна пиратерија.