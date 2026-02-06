Украина и Русија вчера завршија втора рунда преговори посредувани од САД во Абу Даби, насочени кон ставање крај на најголемиот конфликт во Европа од Втората светска војна наваму, пренесува „Гардијан“. Двете страни спроведоа голема размена на воени заробеници и се согласија наскоро да ги продолжат преговорите.

Но, Стив Виткоф, специјалниот пратеник на Доналд Трамп вклучен во разговорите, предупреди дека „останува значајна работа“ во наредните недели, што ги намали очекувањата за брз напредок кон мир.

Средбите го означија најсуштинскиот ангажман меѓу високи делегации од Киев и Москва во последните месеци, укажувајќи на внимателно оживување на дипломатските напори речиси четири години по почетокот на војната.

Американскиот министер за финансии Скот Бесент вчера изјави дека евентуални нови санкции на САД против Русија ќе зависат од текот на разговорите за ставање крај на речиси четиригодишната војна во Украина. Бесент рече дека би размислил за воведување нови санкции против таканаречената руска „флота во сенка“, чекор што Трамп не го презел откако повторно се врати на функцијата во јануари 2025 година.

Неговите коментари доаѓаат откако Украина и Русија го завршија вториот ден од разговорите предводени од САД во Абу Даби без пробив кон завршување на конфликтот.